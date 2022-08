Email it

El encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, Robert Thomas, República Dominicana es un referente de lucha contra la corrupción en el hemisferio occidental y un ejemplo que deben seguir el resto de la región.



“Si me preguntas a mí, en el hemisferio occidental donde podemos ver un ejemplo de un país que está haciendo y llevando a cabo pasos importantes contra la corrupción, yo veo a la República Dominicana. Este es un ejemplo que puede seguir el resto de la región y yo creo que es importante”, dijo Thomas durante una entrevista en el programa 55 minutos.



Al Julissa Céspedes pedir su opinión respecto de la lucha contra la corrupción que se sigue desde la Procuraduría General de la República, el representante del gobierno estadounidense enfatizó que el crédito de este liderazgo es del pueblo dominicano que exige un cambio. “Pero quienes merecen el crédito de ese liderazgo son la gente, el pueblo, porque en esta democracia el pueblo exige cambio y transparencia y esa es la forma en que la democracia debe suceder. Así que cuando yo pienso en República Dominicana como un punto de luz en el mundo para la democracia, transparencia y lucha contra la corrupción, es por esto, es porque los dominicanos lo están exigiendo”, destacó.



Una lucha difícil de ganar



Reconoció que la lucha contra la corrupción es algo que nunca se va a ganar porque todos los países se enfrentan a ese mal, incluido el suyo, y que lo importante es que se fortalezca la institucionalidad para que la disposición de enfrentarla no dependa de una persona sino de un sistema.



Explicó que en los países de Latino América y en los Estados Unidos también, la mayoría de los casos de corrupción que son denunciados, va más allá de los temas de compras y contrataciones pública, aunque reconoció que en este país es un problema que el presidente Luis Abinader lo ha reconocido y se comprometió a una reforma de la ley de compras y contrataciones públicas.



Al señalar que esa reforma es “críticamente importante”, estableció que es un tema que va más de tener una buena persona en la silla, tomando buenas decisiones. “Esa no es la respuesta a largo plazo.



La respuesta a largo plazo será tener institucionalidad en el gobierno que prevenga la corrupción, que pueda encontrarla en el momento que suceda y pueda estar seguro que se cumpla la justicia y que esos recursos se vuelva a la gente”, dijo Thomas al señalar que la reforma parte del proceso de construir esa institucionalidad.

Saluda aprobación Ley de extinción de dominio

Thomas también saludó al pueblo dominicano por la aprobación de la ley de extinción de dominios destacando el proceso de acompañamiento que dio la embajada al poner a disposición de las autoridades expertos de diferentes países en donde ya existe esa legislación. Dijo que están listos para proporcionar asistencia técnica para asegurar que en todos los pasos de su ejecución sea implementado de manera transparente acorde a mejores prácticas.