El accidente ocurrido el martes en la popular discoteca Jet Set, en la capital de la República Dominicana, ha sumido en el luto y el dolor a la comunidad venezolana en el país, que habría perdido 18 miembros en un siniestro con 221 fallecidos y 189 heridos, la peor tragedia ocurrida en esta nación en las últimas décadas.



El evento, que recibe la solidaridad de numerosos países y de personalidades de todos los ámbitos, ocurrió al desplomarse el techo de uno de los principales centros nocturnos del país mientras cientos de personas presenciaban la actuación del merenguero Rubby Pérez, muy popular entre los venezolanos y quien también pereció.



“Es una desgracia”, resumió este viernes en declaraciones a EFE Luis Enrique Meneses, presidente de la Cámara de Comercio Domínico-Venezolana y coordinador nacional de la ventanilla de información del plan de regulación de los venezolanos en la República Dominicana, país donde miles de venezolanos han emigrado a causa de la situación política y económica de la nación suramericana.



La mayoría de las 18 víctimas venezolanas, según las cifras que maneja esa comunidad (no hay datos oficiales al respecto), son mujeres y muchas no tenían familiares en la República Dominicana, añadió Meneses, quien junto a otros compatriotas realiza diligencias para los funerales o repatriaciones.



Precisamente este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó de que el país facilitará la entrada a su territorio de los familiares de los venezolanos fallecidos.



En un comunicado, Mirex dijo que ha aprobado “la emisión de facilidades de entrada a República Dominicana para que familiares de venezolanos fallecidos en la tragedia ocurrida en el centro de diversión puedan venir al país a gestionar el traslado de los restos de sus seres queridos a su nación de origen”.



De hecho, de acuerdo con Meneses, ya se han emitido salvoconductos a once de los familiares de los fallecidos para que se trasladen al país a retirar los cadáveres.



“Un golpe como este no se puede cubrir (económicamente) de la noche a la mañana”, por lo que se siguen haciendo las gestiones en este sentido, añadió.



Al asistir este viernes al funeral en Santiago (norte del país) de un hijo del ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella, fallecido en la discoteca, el presidente del país, Luis Abinader, dijo que a partir de ahora se debe dar respuesta a “qué pasó, por qué pasó y cómo pasó” la tragedia, pero “mientras tanto vamos a llorar a nuestra gente”.



Ya el jueves, el Gobierno anunció la conformación de una comisión de expertos nacionales e internacionales con el propósito de determinar las causas del colapso.

Maduro se había solidarizado con República Dominicana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó sus más profundas condolencias por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que ha consternado a la República Dominicana. “A la hermosa isla del Caribe, a nuestra hermana República Dominicana y a su pueblo, transmito nuestro más sentido mensaje de condolencia ante el triste suceso que enluta y llena de profunda nostalgia a cientos de familias en esta nación”, escribió en sus redes sociales.