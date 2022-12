Tras un año intenso de trabajo, múltiples actividades por día en la ciudad, además de viajes al interior y exterior del país, el presidente Luis Abinader ha tomado descanso durante la última semana de este 2022 en lo que respecta a la agenda que desarrolla fuera del Palacio Nacional.



Con una exposición pública mínima, el jefe de Estado se ha dedicado a las labores de oficina en la casa de Gobierno, lugar al que no ha dejado de asistir durante las festividades navideñas que han reducido las labores como cada año.



Las últimas actividades en las que estuvo el mandatario fueron en Santiago el pasado sábado 24, cuando asistió al canto de las mañanitas con villancicos con los residentes de los alrededores de la Casa Presidencial y almorzó luego, con la Segunda Brigada del Ejército Nacional en la referida provincia.



A principios de esta semana, el gobernante acudió a la provincia de Bahoruco al velatorio del exsenador Francisco Jiménez Reyes, quien era esposo de la actual senadora Melania Salvador. Esta ha sido la única actividad pública del presidente desde el 24 de diciembre, día de Nochebuena.



Su intensa agenda dentro y fuera



Durante este 2022, Abinader peinó prácticamente todo el país visitando provincias, municipios y otras demarcaciones agotó agendas kilométricas en las que había hasta trece y quince actividades por día.

Pero además, sus viajes al exterior fueron nutridos. En total, el mandatario realizó nueve viajes a diferentes países durante el año.



El primero del 2022 fue a Madrid, España en enero cuando acudió a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde desarrolló una amplia agenda con distintos funcionarios, empresarios y otros sectores

Posteriormente, fue a Argentina y Chile el 8 de marzo. Salió a los países sudamericanos para agotar una agenda de trabajo que incluyó una reunión con el presidente argentino, Alberto Fernández, y su asistencia a la toma de posesión del mandatario chileno, Gabriel Boric Font.



Luego, visitó Costa Rica el 21 de marzo para participar en la IV Cumbre de los presidentes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto a los mandatarios de Costa Rica y Panamá. Más tarde, específicamente el 7 de mayo, el presidente Luis Abinader volvió a Costa Rica para participar en la toma de posesión de Rodrigo Chaves Roble.



En el mismo mes de mayo, el presidente Abinader se trasladó a Estados Unidos, en un viaje familiar, para asistir a la graduación de una de sus hijas y días después, el 21 de mayo, tomó un vuelo hacia Suiza. El motivo de ese viaje fue para participar en la 75va Asamblea Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial (FEM), donde fue invitado para exponer sobre la experiencia dominicana en el manejo del Covid 19, de la crisis económica post-pandemia y la recuperación del turismo. Allí el país fue reconocido por la recuperación del turismo.



A mediados del año, el 7 junio, el jefe de Estado partió a los Ángeles, Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas. Mientras que el 6 de agosto arribó a Colombia para participar en la toma de posesión del presidente de ese país, Gustavo Petro. El último viaje al exterior del gobernante fue el 14 de septiembre cuando este salió de territorio nacional hacia Washington para reunirse con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris y con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Viajó al exterior nueve veces en el año.

Canceló viaje a ONU por efectos huracán Fiona

Para el 19 de septiembre, el gobernante tenía en agenda viajar a Nueva York, para la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero ante los efectos del huracán Fiona que incidió fuertemente en el país, el presidente Luis Abinader canceló su vuelo. El discurso de Abinader en ese escenario creaba expectativas, porque se esperaba su pronunciamiento respecto a la crisis por la que atraviesa el vecino país de Haití. “Ante los efectos causados por el paso del huracán Fiona, es primordial atender las necesidades que en estos momentos se necesitan en nuestro país, por esta razón, he decido no viajar esta semana a Nueva York. Me quedaré en el país supervisando las labores de auxilio en las zonas afectadas por Fiona” afirmó el mandatario en esa ocasión.



En sustitución de Abinader acudió el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien en ese escenario expresó que era necesaria una “fuerza robusta” par enfrentar el caos y la violencia desenfrenada en Haití. Debemos quitarnos la venda y admitir que la policía haitiana no va a garantizar el orden ni a someter a las pandillas”, apuntó el canciller durante su alocusión.