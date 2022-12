Email it

A Jhojansel Concepción lo vistieron sin saber para qué ni adónde iba. Cuando llegó la patrulla policial al albergue su cara de asombro y emoción contagiaron el ambiente: se convertiría en policía por un día.

La Policía Nacional hizo realidad el sueño de un niño de patrullar la ciudad y estar en el despacho del director de la uniformada.



Eran las 3:00 de la tarde cuando una patrulla policial sorprendió a Jhojansel en su familia de acogida a la que llegó teniendo dos años de edad. Es un niño tímido, tan formal que parece un policía atrapado en el cuerpo de un menor, todos dicen que se cree el personaje.



Cuando el coronel Diego Pesqueira le informó que por instrucciones del director de la policía Mayor General Eduardo Alberto Then sería policía por un día su cara se transformó, corrió a pedir permiso a su madre de crianza sin saber cómo contener las emociones.



Mientras atravesaban la ciudad, en compañía de dos oficiales superiores, el corazón le latía cada vez más fuerte luego de saber que sería recibido por el director general de la policía, Mayor General Eduardo Alberto Then.



Jhojansel subió las escalinatas del Palacio Policial escoltado y con un gran número de uniformados en el entorno.



Sorprendió al director general de la Policía con un saludo de veterano. El comandante le dio un abrazo y junto al comisionado para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, manifestaron lo orgullosos que estaban de ver un niño con sus ideales mientras conversaban sobre su deseo de ser policía.



¿Pero quién es Jhojansel?



Hace 9 años cinco hermanitos de 3, 5, 7, 10 y 12 años llegaron a una Aldea SOS resultado de una historia familiar que necesitaba ser intervenida. Entre ellos estaba Jhohansel Concepción un niño modelo, hoy con 12 de edad, y que recientemente en una actividad de la ONG Aldeas Infantiles dijo que su sueño es ser policía para que en el país no haya más delincuentes.



La información llegó a la dirección policial en donde prepararon la sorpresa para el pequeño aspirante por lo que decidieron hacerle vivir el día más emocionante de su existencia, haciendo un recorrido cual policía cualquiera, montado en la parte delantera y aprendiendo a usar la radio patrulla.



Jhojansel ha crecido en una familia de cuidado alternativo con el modelo de Aldeas SOS, un centro donde residen otros 91 niños con historias especiales, el programa les acoge garantizándoles el derecho a una familia, educación, apoyo emocional y psicológico hasta ser mayores de edad.



SOS actualmente funciona en el país con instalaciones en Los Jardines, Los Mina y Santiago de los Caballeros, donde impacta a 496 niños, niñas y adolescentes que provienen de familias vulnerables.

Then valoró los ideales del niño que aspira ser policía.

Reforma policial



Al preguntársele qué pidió a Santa Claus su respuesta fue “un audífono” y pocos minutos después fue sorprendido con un regalo que tenía dentro una tablet de última generación, el niño no podía creerlo.

“La visita de Jhojansel es una muestra de que ser policía sigue siendo una de las profesiones más idealizadas por los niños, lo sabemos y el próximo año verán todo lo que traemos para una policía juvenil modelo con la reforma policial, Jhohansel podrá ser parte de este grupo en solo cuatro años cuando cumpla sus diez y seis” declaró el comisionado José Vila, al conversar emotivamente con este policía por un día.



Mientras tanto, el adolescente se fue a casa feliz con una gorra de oficial, otro de los regalos que recibió y que conservará para recordar que cada día está más cerca la oportunidad de convertirse en un verdadero agente del orden.