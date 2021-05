“Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”: Danilo al describir las dificultades confrontadas por la población

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, dijo que ya en pocos meses de la presente gestión, la población confronta grandes dificultares que le hace mirar hacia la gestión peledeísta, porque como dice el refrán “Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”.

Medina proclamó que esa organización está dando un cambio cualitativo enorme a partir de las decisiones tomadas en su recién clausurado IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina.

Arengó que esa organización política está decidida a renovarse para trabajar con dirigentes deseosos de cumplir tareas y comprometidos con el triunfo electoral en el 2024 “para seguir conduciendo al país por el camino del progreso y del desarrollo social que está detenido en estos momentos”.

Manifestó asimismo que en el PLD se acabaron los tiempos de estar en privilegiadas posiciones sin retribuir el correspondiente trabajo político, por lo que aseguró que en esa entidad “también se acabó la vagancia” y adelantando el final de dirigente “inorgánicos”

Adelantó que el primero de junio inicia la transformación de la estructura orgánica peledeísta, previa verificación de los comités de base e intermedios; tras lo cual se procederá a elegir las direcciones políticas en todas las demarcaciones del país y las seccionales del exterior. “Para tener una estructura renovada y con capacidad y vocación trabajo”, dijo Medina.

Arengó que ahora tienen la responsabilidad, conjuntamente con las bases del partido, de conducir los trabajos programados para los meses por venir; asignándoles la tarea de retomar el control político de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, cuyos comités de dirección se juramentaron en un acto realizado la tarde del jueves en la Casa Nacional del PLD

“No es posible ganar la presidencia sin esas dos demarcaciones (Distrito Nacional Y provincia Santo Domingo)” porque representa el 36% del electorado nacional y con Santiago ronda el cincuenta por ciento.

Tras el saludo protocolar a sus compañeros de organismo político, el ex presidente de la República manifestó que el PLD ya no es el mismo y que está cambiando ante los ojos “y probablemente muchos no se estén dando cuenta”.

Refirió que el pasado noveno congreso partidario trajo creaciones como es el caso que ocupó la convocatoria de este jueves respecto de posesionar los comités de direcciones políticas de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

“Y ordenó que los titulares de esas dos direcciones fuesen miembros del comité político designados por el propio comité político”, acotó Danilo Medina en reseña de su Secretaría de Comunicaciones para explicar que por mandato estatutario esas posiciones se eximían de competencia interna; aclarando que esa decisión congresual surgió de las bases con amplio respaldo y no de la dirección partidaria.

Manifestó que la indicada decisión del IX congreso peledeísta es un indicativo de que la militancia de esa organización está pendiente de los requerimientos para modernizarla.

Agregó que por mandato estatutario también son miembros de la dirección política del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo todos los miembros del Comité Central residentes en dichos territorios, así como los diputados, senadores si los hubiere, los presidentes de los municipios y distritos municipales.

Manifestó que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo alberga alrededor de 450 miembros del comité Central, lo que a su entender es suficiente para garantizar el triunfo electoral en el denominado Gran Santo Domingo; y que detrás de ese equipo hay decenas de miles de peledeístas organizados.

Enfatizó que las referidas demarcaciones territoriales son fundamentales para ganar unas elecciones nacionales, agregándole la provincia Santiago.

“Por eso, once miembros del comité político está designados para dirigir y enlazar los trabajos en esas dos provincias”, subrayó el presidente del PLD; proclamando que “se acabó el problema de estar en un organismo de privilegio sin hacer nada” e insistiendo que el PLD cambió y dio un salto cualitativo enorme con las resoluciones adoptadas en su noveno congreso ordinario.

Exhortó a aprovechar la dinámica que muestra el PLD para los trabajos organizativos que dirigen los enlaces; además que están unificando criterios respecto de los reglamentos que norman el funcionamiento de todas las estructuras.

Al tomar el juramento a los comités de dirección del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo, presididos respectivamente por los miembros del comité político Francisco Javier García y Cristina Lizardo.

Al finalizar su intervención el ex Presidente Danilo Medina invitó a los dirigentes presentes a visitar a vecinos, relacionados y amigos recordarle la obra de gobierno del PLD en la que los niveles de pobreza de la población quedaron superados, manifiesto en la alta cifra del producto Bruto Interno.