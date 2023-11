Residentes de la Ciudad Colonial aseguran nunca antes haber vivido algo similar a lo del pasado sábado, cuando jóvenes de distintos sectores vandalizaron el lugar durante una fiesta de disfraces.



Los jóvenes afectaron propiedades privadas, obstaculizaron el tránsito, se orinaron en la vía pública, llenaron de basura el lugar y generaron una trifulca, en la que resultaron personas heridas, en el marco de la celebración de la fiesta estadounidense de Halloween.



Residentes de la zona contaron que la fiesta que conmemora la “Noche de los Espíritus” o “Noche de Brujas” lleva tres años celebrándose en el lugar, sin que las autoridades tomen medidas preventivas.

“Esto tiene tres años pasando, pero este año se desbordó”, afirmó un residente.



Denunciaron que pese a que la Ciudad Colonial siempre está vigilada por agentes de la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) y otros miembros de la institución del orden, no fue suficiente para garantizar el orden y la tranquilidad de los residentes y visitantes a esa importante zona.



Los moradores expresaron que solo esperan que las autoridades no permitan que se vuelva a repetir el desorden que se registró este fin de semana en la Ciudad Colonial.



“La Zona Colonial es el centro turístico de Santo Domingo, de la capital. Que eso no se vuelva a repetir porque muchas edificaciones de la zona son hoteles y eso da una mala imagen al país”, manifestó un ciudadano.



Las autoridades han dispuesto una investigación exhaustiva que busca determinar qué fue lo que originó el caos y el desorden en la Ciudad Colonial en el denominado “teteo” del pasado sábado.



Tras la reunión de cada lunes de seguimiento a la seguridad ciudadana, la vicepresidenta Raquel Peña, afirmó que el objetivo de esta investigación es saber, además de las causas, cuáles fueron los responsables de lo ocurrido en la Ciudad Colonial para que reciban el castigo correspondiente, sin importar quiénes hayan sido.



Acciones de seguridad reforzadas



En un comunicado, entidades de seguridad que integran la Fuerza de Tarea Conjunta, incluyendo el Ministerio Público, implementaron un protocolo de prevención en Ciudad Colonial. Este con el objetivo principal de asegurar la paz y el bienestar tanto de residentes como de visitantes.



Las autoridades enfatizaron que no se tolerarán actos de desorden en espacios públicos. Asimismo, reforzaron las acciones para garantizar un tránsito vehicular fluido en la zona.



Reiteraron que la seguridad pública es de suma importancia y que se desplegarán todos los recursos y oficiales necesarios para mantenerla. A partir de las 3:00 de la tarde del pasado domingo, los equipos de seguridad estuvieron operando en la Zona Colonial, coordinando las acciones necesarias para que el público pueda gozar del área y moverse sin interrupciones.



Luego del desorden, que fue evidenciado en videos que circularon en las redes sociales, las autoridades de seguridad del Estado han decidido cancelar las actividades de Halloween previstas en la Zona.