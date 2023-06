El presidente Luis Abinader manifestó ayer que en cuatro años se podrá lograr la meta de que en la República Dominicana no exista ningún vertedero a cielo abierto si continúa ejecutándose el trabajo mancomunado, a través del Fideicomiso DO Sostenible.



El Fideicomiso Público-Privado de Gestión Integral de Residuos, que ha comenzado con la regularización de 30 vertederos, entró en vigencia en 2021 con la responsabilidad de decidir la suerte de la forma de administración de los sitios de disposición final de los desechos sólidos con el mandato de ley de remediarlos, regularizarlos o simplemente cerrarlos si se comprueba que no pueden operar donde están.



Durante una actividad en la que se presentó al jefe de Estado los avances y los planes próximos de esta iniciativa, el mandatario planteó la necesidad de promover cada vez más la economía circular, debido a que será un factor decisivo en el desarrollo económico y en un crecimiento sano y sostenible del país.



“Vamos a seguir trabajando juntos para tenernos esa meta que a más tardar en cuatro años no exista aquí un vertedero a cielo abierto y que nosotros podamos ser un ejemplo del manejo de residuos sólidos no solamente en la región sino, en todo el mundo y pasar a la economía circular”, expresó el gobernante.



El presidente Abinader destacó que se está avanzando aceleradamente en la solución de estos problemas y que desde el Fideicomiso DO Sostenible se están atendiendo a corto, mediano y largo reformas en todas las áreas de la administración pública.



Durante el acto, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton y el director ejecutivo del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos “DO Sostenible”, Armando Paíno Henríquez, informaron que el país superará la meta del gobierno en la disposición final y el manejo correcto de sus residuos sólidos para el 2024, de un 40 % planificado a un 65 % ejecutado, para un total de 9,750 toneladas diarias.



En el encuentro DO Sostenible, como institución ejecutora, informó sus avances en materia de residuos sólidos destacando como principales obras la primera Planta de Valorización y Relleno Sanitario Público en Dajabón, la cual está lista y operando al día de hoy, las ejecuciones de plantas de valorización, rellenos sanitarios y cierres técnicos de los vertederos de Dajabón, Tamboril, Moca, San Francisco de Macorís, Baní y Cancino. DO Sostenible presentó a las 13 primeras empresas nacionales y extranjeras que están invirtiendo en la nueva industria de los residuos sólidos una suma histórica de RD$46 mil millones lo cual confirma la confianza de estos sectores en el gobierno de Luis Abinader.



Paíno Henríquez destacó que nunca antes se había utilizado la figura del fideicomiso para solucionar el problema de los residuos sólidos, ni se habían sentado en una misma mesa gobierno, municipalidad y empresarios a buscarle una solución al problema. Explicó que en octubre de 2021 se ordenó la regularización de los primeros 30 sitios estimados para el plan nacional, pero afirma hay otros lugares del país que tienen una condición especial que habrán de solucionarse.