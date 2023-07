Vicepresidenta y secretaria de la Cámara de Cuentas afirman no renunciarán al cargo

Santo Domingo.- La vicepresidenta y secretaria de la Cámara de Cuentas, Elsa Catano y Tomasina de Mckenzie, respectivamente, negaron que hayan cometido faltas graves, como se les acusa, y afirmaron que no renunciarán al cargo y “llegarán a donde sea necesario”.

Las funcionarias respondieron a quiénes sugieren su renuncia frente al informe sometido por la comisión especial de diputados, que las acusan (así como a los demás miembros del Pleno) de cometer faltas graves al ejercer sus funciones dentro de la entidad y recomienda un juicio político ante el Senado.

“¿Porque no salir?, porque yo no he cometido ninguna falta grave y no he dejado de trabajar un día, ni un día he dejado de trabajar: porque siguen las auditorías, siguen los auditorios trabajando y seguimos enviando información a donde tienen que ponerla en agenda que es la presidencia. Entonces, por eso no voy a renunciar y voy a llegar a donde sea necesario para demostrar que no he cometido faltas”, puntualizó la secretaria del órgano auditor entrevistada en el programa El Sol de la Mañana.