Este viernes a las 12:00 de la noche cierra el plazo para los partidos políticos depositar ante la Junta Central Electoral (JCE) la lista de las candidaturas a los cargos que se disputarán en las elecciones municipales del 17 de febrero del próximo año.



Según el calendario electoral, ese plazo vencía hoy, pero el Pleno del órgano electoral dispuso extender el plazo para el registro de candidaturas municipales hasta el viernes 24 de noviembre a las 12:00 de la medianoche. La JCE tomó la medida a solicitud de los partidos políticos.



El artículo 147 de la Ley 20-23, del Régimen Electoral establece que los partidos deben registrar las candidaturas a cargos de elección popular 90 días antes de la fecha de la eleción. Ese plazo vence hoy, pero la JCE lo extendió en acuerdo con las organizaciones políticas.



La mayoría de las plazas políticas ya tienen sus candidaturas definidas, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha informado sobre quien recaerá la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, pero se da por hecho que repetirá la actual alcaldesa Carolina Mejía.



El bloque de oposición también escogió mediante encuestas y asambleas de delegados los dirigentes que encabezarán las boletas en las distintas demarcaciones municipales.



Los partidos inscribieron los pactos de alianza al cierre del plazo extendido y todavía el pasado viernes estaban corrigiendo las fallas que se generaron en el proceso y la plataforma que la JCE creó para esos fines.



Según el cronograma de la JCE, la audiencia para conocer las propuestas de candidaturas debe hacerse al día siguiente al depósito, pero el órgano no ha informado si hará la audiencia para esos fines el sábado de este semana.



Según la ley electoral, en su artículo 155, la resolución sobre las candidaturas debe emitirse el 26 de este mes y debe ser comunicada a los partidos políticos en las juntas electorales.



En tanto, las candidaturas admitidas deben ser comunicadas a los partidos y las juntas electorales, 48 horas después de la resolución que emite el pleno del órgano electoral con las aspiraciones oficialmente aceptadas.



Grandes plazas



En el Distrito Nacional la competencia tendrá los mismos candidatos que en las elecciones de 2020. Carolina Mejía por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su larga lista de aliados y Domingo Contreras, por la alianza de oposición.



En Santiago, la competencia será entre el diputado Víctor Fadul por la alianza opositora y Ulises Rodríguez, del PRM.



Santo Domingo Este es una plaza política de gran relevancia por la gran cantidad de votantes que concentra. En ese municipio, la oposición no tiene alianza.El PRM postula a Dío Astacio, que ganó la candidatura en las primarias del primero de octubre. La FP postula a Julio Romero y el PLD a Luis Alberto Tejada.



En Santo Domingo Oeste se enfrentarán el exalcalde Francisco Peña por el PRM y el diputado Aquilino Serrata por la alianza de oposición.



En Santo Domingo Norte la competencia es entre el actual alcalde, Carlos Guzmán en la alianza opositora y Betty Gerónimo por el PRM. Guzmán repetirá la candidatura en una demarcación que se caracteriza por no reelegir a los funcionarios municipales.



En Los Alcarrizos, el actual alcalde, Cristian Encarnación, inconforme con el PRM, se juramentó en el PRD y encabezará la boleta municipal con el respaldo de la FP. En tanto, el PLD postulará a Yaco Martínez como candidato en esa demarcación. El exalcalde, Junior Santos, renunció al PRD y se pasó a las filas del PRM. El partido oficial se reservó esa plaza y anunció que Santos será su candidato a la alcaldía. El político ha logrado varias reelecciones en ese municipio y solo fue derrotado en 2020 en la ola que arrasó con el PLD.



Los bloques que se disputarán plazas

Las elecciones municipales serán disputadas en dos grandes bloques, uno encabezado por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros 22 aliados y otro de la oposición encabezado por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo (FP). En ese grupo también están los minoritarios Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Partido Demócrata Institucional (PDI).Los aliados del PRM para el nivel municipal son, Alianza País, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Justicia Social, Primero la Gente, Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Dominicanos por el Cambio (DXC) y Unión Demócrata Cristiana (UDC). También, el Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Demócrata Popular (PDP), Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), Alianza por la Democracia (APD), Partido de Unidad Nacional (PUN), Partido País Posible (PP), Partido de Acción liberal (PAL), partido Movimiento Alternativo (MODA) y el Partido Revolucionario Independiente (PRI). Los partidos que no entraron en las grandes alianzas son Partido Socialista Cristiano, Patria para Todos, Generación de Servidores y el Partido Esperanza Democrática.