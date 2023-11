El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la capital, Felipe (Fellito) Suberví, afirmó que esa organización ganará las elecciones en el Distrito Nacional en la senaduría, alcaldía y la presidencia en primera vuelta.



El dirigente político aseguró que la capital es la demarcación en la que el PRM está mejor posicionado con un 48% como partido político y que el presidente Luis Abinader está muy por encima de las simpatías partidarias. Sobre el caso de la senaduría que sigue indefinida sobre quién encabezará la boleta, expresó que una comisión de la Dirección Ejecutiva fue apoderada para definir el tema que está en reserva.



Sin embargo, expuso que en lo personal se inclina por la actual senadora, Faride Raful. “El PRM donde mejor posicionada está como partido, del país entero, es en la capital, el PRM, solo sin aliados y sin nadie, tiene 48%; digo los números como son”, afirmó.



Agregó que la ola de buena imagen del gobierno y el presidente influirá positivamente para que ese partido obtenga la victoria y amplíe su control en el congreso y los municipios.



“En el caso de Faride es que estaba muy alta y ahora está en números buenos; pero sé que con Faride podemos retener la senaduría porque aún juntándose los dos no llegan al porcentaje; estoy hablando como partido, a cualquier que lleven por el PRM va a sacar un 48%”, apuntó el dirigente del PRM.



Sobre las alianzas dijo que el PRM encabeza la coalición más amplia porque nunca ningún partido había llevado 21 partidos aliados.



“A pesar de que vamos aumentar el número de senadores, de diputados y alcaldes, no con eso estoy diciendo que febrero es la garantía de mayo; febrero marca mayo, eso no es verdad y ahí están los ejemplos históricos, Abel ganó en Santiago las elecciones pasadas y Luis Abinader sacó 61% en Santiago; y Barahona también está ahí, ganó Tavito Suberví y en la presidenciales ganó Gonzalo Castillo; el PRM ganó la sindicatura y Luis Abinader sacó entre un 35% y 38% y Gonzalo sacó un 50 y pico por ciento”, refirió Suberví.



Al participar en la entrevista especial de elCaribe y CDN, Suberví sostuvo que la alianza de la oposición no le preocupa porque en algunos casos siquiera candidatos tienen.



“La mayoría de los síndicos pasaron a apoyar al gobierno y al PRM; hay dos que eran lo mismo y hay un reencuentro y hay uno del que queda muy poca cosa, no es lo que era”, apuntó el dirigente del PRM al reflexionar sobre el contexto político generada luego de la alianza opositora.

Disgusto en el PRM por empleos ha bajado

El presidente del PRM en la capital dijo que el disgusto interno en el PRM por la participación en el Gobierno ha bajado. “Lo importante es que en la mente de los dirigentes del PRM es que con todo y que alguien no se haya beneficiado del Gobierno, entendemos que Luis Abinader ha hecho un buen gobierno y queremos que él termine sus ejecutorias en estos ocho años y vamos a trabajar con la esperanza de que en el próximo gobierno estará”, dijo.