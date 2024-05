ESCUCHA ESTA NOTICIA



Santiago.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, aseguró que un futuro lleno de esperanza se inicia a partir del 19 de mayo, cuando el pueblo acuda a votar masivamente contra la pobreza y la inseguridad, para, entonces, empezar a transitar por un sendero de desarrollo, bienestar y oportunidades para toda la ciudadanía.



Al encabezar una marcha en esta provincia, junto a su compañera de boleta, Zoraima Cuello, Abel exhortó al pueblo a traspasar a las urnas el entusiasmo y la fe de un futuro prometedor, asegurando que la soga que está asfixiando a los dominicanos, se romperá en los primeros cien días de su Gobierno.



“Sabemos que la gente está llena de deudas, pero les aseguro que hay esperanza; para hacer realidad ese futuro prometedor, debemos ir a votar llenos de alegría, apostando a las grandes transformaciones que juntos haremos en nuestro país”, manifestó.



“Les aseguro que en los primeros 100 días de mi gobierno, vamos a instruir el aumento gradual del beneficio de la tarjeta Supérate, que en el gobierno del PLD se llamaba Tarjeta Solidaridad, a ocho mil pesos mensuales”, expresó Abel, asegurando que esa acción es fundamental para garantizar que cada familia vulnerable, disponga de los básico para alimentarse.



El político reafirmó su compromiso de trabajar incansablemente “para crear las condiciones necesarias para que todos tengan acceso a empleos dignos, bien remunerados, y quiero asegurarles también a todas las familias que actualmente se benefician de la tarjeta Supérate que mantendrán esta ayuda y recibirán el aumento prometido”.



Abel Martínez anunció que, en su gobierno, “las ayudas sociales serán un derecho para todos, sin distinción ni politización, porque mi compromiso es gobernar para todos los dominicanos, asegurando igualdad y justicia para cada ciudadano”.



“Confíen en mis propuestas para un futuro seguro. Confíen enquien siempre ha luchado por el bienestar de las familias, por las mujeres, por los jóvenes y por quienes más lo necesitan. Confíen en este hombre de pueblo que lucha diariamente por un país que no deja a nadie atrás, que no olvida al dominicano de trabajo; para quien cada ciudadano es visible. Tenemos un futuro seguro para construir juntos”, expresó Martínez



Abel, quien también estuvo acompañado por el candidato a senador de la provincia por el PLD, Marino Collante y todos los candidatos a diputados, señaló que las elecciones se deciden el 19 de mayo, porque “con el voto de la gente provocaremos un desbordamiento en las urnas que transformará la República Dominicana. Juntos lo vamos a hacer”.



Pidió al pueblo confiar en él y en sus propuestas para un futuro seguro, “confíen en quien siempre ha luchado por el bienestar de las familias, por los hombres de bien, por las mujeres, por los jóvenes y por quienes más lo necesitan. Confíen en este hombre de pueblo, que lucha diariamente por un país que no deja a nadie atrás, que no olvida al dominicano de trabajo; para quien cada ciudadano es visible. Tenemos un futuro seguro para construir y juntos lo lograremos”.