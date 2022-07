El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, juramentó el equipo provincial de su campaña en Sánchez Ramírez.

Martínez, quien se mezcló bajo la lluvia con sus simpatizantes, agradeció la presencia de cada uno de los asistentes en el Gran Arena de Pueblo Nuevo, Cotuí. “Esta multitud que se ha mantenido aquí bajo esta torrencial lluvia, demuestran que creen en este proyecto de esperanza y renovación”.

“Hoy estamos recibiendo una señal divina inequívoca de Dios sobre nosotros, pues esta lluvia nos bendice y nos llena de fuerzas para seguir trabajando sin descanso, para rescatar el destino de nuestro país, que está en manos erradas impactando negativamente sobre todas las áreas neurálgicas del país, golpeando de manera sistemática el derecho de las dominicanas y dominicanos a tener alimentación, salud, trabajo digno y oportunidades de desarrollo sobre todo para la juventud y las mujeres”, expresó Abel Martínez.

El también miembro del Comité Político del PLD, aprovechó el escenario para demandar del Gobierno, soluciones para las largas tandas de apagones que inmisericordemente está padeciendo la población, “apagones que nos salen doblemente caros, porque está afectando la producción de las pequeñas y medianas empresas; pero además, estamos pagando la energía eléctrica más cara de los últimos 20 años mientras vemos que hasta los circuitos que eran de 24 horas de servicio, ya tienen interrupciones de ocho y hasta diez horas. Volvieron los apagones de mala manera y a un precio que no merece el pueblo dominicano”.

“Si a eso le sumamos que la comida está cara, que las medicinas de alto costo no aparecen para los pobres, que las boticas populares están desabastecidas, que el campo atraviesa su peor momento de crisis, que no hay empleos, que no hay seguridad para transitar por las calles ni estar seguros en nuestras casas, entonces no hay otra respuesta para este Gobierno, que sacarlos y por eso no descansamos recorriendo cada rincón del país; primero ganaremos el 16 de octubre para juntos demostrarle al PRM que en el 2024, se van”, aseguró Martínez.

En la actividad, en la que estuvieron presentes las autoridades del partido de la provincia, hablaron además, el profesor Braulio Matías en nombre de la juventud y del sector magisterial, así como los miembros del Comité Central, Gaby Padilla, alcalde de Fantino, Juan Féliz Núñez coordinador del proyecto Abel 24 y la diputada por la provincia, Verónica Contreras.

Asistieron además, miembros del Comité Político, alcaldes, directores de distritos municipales, presidentes de comités intermedios y de base, así como una amplia representación de diversas ramas de la sociedad, agrupadas en el sector externo.