El Presidente de la República y candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, llamó a los ciudadanos a votar este domingo por los candidatos de esa organización en la casilla 1 de la boleta electoral, para garantizar la continuidad y profundización del cambio.



“Hago un llamado a votar y respaldar a los candidatos del PRM marcando en la casilla 1. No permitamos que otros decidan por nosotros. Cada voto cuenta. Nuestra comunidad merece nuestro involucramiento”, indicó.



En un mensaje de cierre de campaña de las elecciones municipales, el mandatario exhortó a continuar “creyendo en el cambio que estamos construyendo junto al PRM y aliados. Juntos podemos seguir avanzando”.



“El voto es poderoso. Respaldamos a los candidatos con quienes trabajaremos para lograr un solo gobierno que beneficie a todas nuestras familias. No subestimemos el impacto de estas elecciones en el rumbo del país”, argumentó.



Enfatizó en que este domingo 18 de febrero en las elecciones municipales, todos debemos ir a votar.

“Nuestro voto decide quién gestionará nuestras ciudades y barrios”, manifestó el jefe de Estado a los militantes del PRM y de los partidos aliados.



El mandatario señaló que elegiremos a las autoridades que impactarán directamente nuestra vida diaria en temas que afectan nuestra calidad de vida como: medioambiente, parques, ornato, recogida de basura, ordenamiento territorial, transporte y las pequeñas obras en tu comunidad.



Tsunami este domingo



“Los números serán impresionantes. Lo que viene para el PRM es grande”, expresó en esta semana al encabezar el domingo el acto de cierre de campaña en apoyo a Carolina Mejía, candidata a la reelección de la Alcaldía del Distrito Nacional.



Vaticinó que lo que sucederá en favor del PRM y de los aliados será un “tsunami”.



Restó méritos a la solicitud de investigación hecha por los partidos de oposición a la Procuraduría especializada en Crímenes y delitos electorales por la denuncia de que hay un supuesto plan para alterar los resultados electorales.



“Nosotros no tenemos ninguna denuncia, realmente seria pero cualquiera que vaya al Ministerio Público, que el Ministerio Público investigue. Nosotros somos los más interesados por que existan unas elecciones limpias porque el PRM va ganar entre el 70 y el 80 por ciento de los municipios. Eso está en las encuestas, todo el mundo lo sabe, esa es la realidad. Ellos se están adelantando a una derrota sin precedentes”, dijo.