Acuerdo de la oposición cambia radicalmente escenario de 2024 al crear el ambiente menos favorable al PRM

La alianza anunciada por los tres principales partidos de oposición para las elecciones de 2024,que abarca los niveles municipales, congresuales y presidencial, cambia radicalmente el panorama político de cara a las elecciones del próximo año. La guerra electoral será entre dos bloques, uno encabezado por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el que integran los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP).



A esas organizaciones se unirán otros partidos minoritarios que ya han anunciado alianza con la FP y otros que aún no lo han oficializado.



De entrada, el acuerdo genera el escenario menos favorable para el PRM y la reelección del presidente Luis Abinader, y el más favorable para el éxito de la oposición en los tres niveles de elección que entran en la guerra electoral de 2024.



Consultado sobre el impacto de la alianza opositora en el escenario electoral, el consultor Héctor Céspedes sostuvo que en los procesos políticos electorales el concepto de alianza es igual a fuerza.



“El primer logro de la alianza es que la oposición muestra madurez, decisión y hambre de poder; con madurez, decisión y hambre de poder, la oposición tiene total espacio para quitarle el poder al PRM en mayo del próximo año”, apuntó.



Sin embargo observó que ese acuerdo necesita seguir fortaleciéndose.



“Aunque todavía es una alianza incompleta porque no incluye demarcaciones grandes y esa alianza debe mostrar fortaleza primero en febrero para que tenga efecto en mayo, debe lograr un resultado importante en febrero para demostrar, primero, que pueden mantener la alianza, y segundo, que pueden replicarla en mayo”, apuntó.



El consultor político sostuvo que los actores de oposición tampoco deben asumir que el hecho de empezar a construir ese acuerdo significa que el PRM está derrotado electoralmente. “Debe lograrse un acuerdo más jugoso del que se anunció; el acuerdo es importante, pero ¿reta al PRM en el poder? no, ese acuerdo todavía no reta al PRM, tienen que darle en los cimientos del PRM; pero si es un buen inicio para un acuerdo electoral más amplio”, dijo Céspedes.



Al hacer el anuncio, el presidente del PRD, Miguel Vargas, informó que en esta primera fase abarca cuatro senadurías, Barahona, Hermanas Mirabal, Hato Mayor y La Romana. Esta última demarcación la alianza es solo entre el PRD y PLD.



El acuerdo abarca 86 municipios entre los que figuran Ocoa, San Francisco de Macorís, Sosua, Guaymate, Quisqueya, Sabana de la Mar, El Valle, Licey al Medio y Enriquillo. También Cevicos, Las Terrenas, Fantino y Zambrana.



Igualmente, el acuerdo abarca 150 distritos municipales. Las conversaciones no han incluido el Gran Santo Domingo y Santiago, las plazas que concentran la mayor cantidad de votantes.



Reto del PRM



La alianza de oposición quita el escenario de comodidad que representaba para el oficialista PRM una competencia entre tres fuerzas políticas, en lugar de dos bloques como ocurrirá a partir del acuerdo tripartito.



Para las elecciones municipales de febrero, el PRM desarrolló una agresiva estrategia de conquista de alcaldes de los partidos de oposición lo que le garantizaba mantener bajo su control la mayoría de las plazas. Actualmente, el PRM cuenta con 106 municipios entre los que obtuvo en las elecciones pasadas y las nuevas conquistas.



En las elecciones congresuales y municipales las plazas se ganan con mayoría simple. De cara a esos comicios, el presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que el PRM encabezará la más amplia coalición de partidos y movimientos aliados para las elecciones de 2024. Del total de 35 organizaciones reconocidas por la JCE, el PRM habría logrado acuerdos con más de 20 partidos.



En entrevista reciente, el presidente Luis Abinader afirmó que su partido trabaja para ampliar el poder que tiene conquistado hasta ahora. Además de 106 municipios el partido oficial tiene el control de la Cámara de Diputados y el Senado.



Alianzas en la historia electoral



En los últimos 25 años en el país se han producido importantes acuerdos políticos de gran impacto electoral.



El último fue en las pasadas elecciones cuando la oposición se unificó y logró sacar del poder al PLD. Unos 14 partidos, encabezados por el PRM y la FP hicieron una alianza congresual y municipal que quitó al PLD el control del poder.



En 2006, se produjo la famosa Alianza Rosada entre el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el PRD, pero tuvo poco éxito en las urnas.



Una de las alianzas más famosas fue la del Pacto Patriótico cuando el PRSC apoyó al PLD en 1996 para segunda vuelta de esas elecciones. La alianza de 1996 no fue de oposición pues el acuerdo se produjo entre el partido rojo que tenía e; gobierno con Joaquín Balaguer y el PLD que era partido emergente.

Continúan trabajos para ampliar acuerdos

Las comisiones de alianza del PLD, el PRD y la FP continúan las conversaciones para ampliar la alianza a un número mayor de demarcaciones. Los mayores inconvenientes para esos fines lo representan las grandes plazas, como el gran Santo Domingo y Santiago. Sin embargo, según se supo ya la alcaldía Santiago entró como tema de discusión. En las demarcaciones principales del Gran Santo Domingo, como el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, el tema sigue trancado porque el PLD quiere encabezar la boleta en esas dos demarcaciones a lo que se niega rotundamente la FP. Hasta ahora, en el Distrito los tres partidos tienen candidaturas tanto para la alcaldía como para la senaduría.

Reto

La oposición tendrá que bajar el nivel de hostilidad en la competencia por la presidencia de la República.