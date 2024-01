A menos de dos meses de las elecciones municipales, el candidato a alcalde del Distrito Nacional por la alianza Rescate RD, Domingo Contreras, afirmó que los números recopilados por el conjunto de partidos que componen dicha alianza, vaticinan la posibilidad de ganar en la Capital.



Contreras expresó, en la entrevista especial de Despierta con CDN, que actualmente cuentan no solo con el voto partidario, sino también con la clase joven que no se inscribe en los partidos, pero que ha conectado con la propuesta de la alianza “Rescate RD”.



“Hay que reconocer el nuevo electorado y el voto de mucha gente que ya no se inscribe en los partidos políticos en la Capital. Sin embargo, la alianza Rescate RD está trabajando para generar el impacto electoral necesario en las próximas elecciones”, indicó Contreras.



Asimismo, aseguró que un ejemplo de esto es la propuesta que se presenta en la boleta de la alianza con Omar Fernández, un candidato de la Fuerza del Pueblo que conecta con los electores más jóvenes.



Contreras reconoció, además, la unión y la sinergia que han solidificado con el PRD, cuyo partido sigue siendo un referente social y político en muchos sectores. Por lo que garantiza el voto en diferentes segmentos de la sociedad.



Detalló que al inicio de esta semana los principales actores políticos de “Rescate RD” sostuvieron una reunión, para definir en lo adelante los próximos pasos de cara a las elecciones municipales de febrero. Destacó que dentro de los temas de importancia que priman en estas reuniones se incluyen: los planes de acción, actividades conjuntas y la concretización de propuestas frente al electorado.



Sin embargo, dijo reconocer los desafíos que supone la alianza para ganar las próximas elecciones, los cuales a su juicio serán superados en conjunto para obtener buenos resultados.