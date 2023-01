JCE, Finjus y PC fueron invitadas a Cámara Baja para hoy;TSE, CES y partidos políticos irían mañana viernes

La Cámara de Diputados aceleró el consenso para tratar el proyecto de ley orgánica de régimen electoral aprobado en el Senado con el objetivo de conocerlo antes del próximo 12 de enero, día en que cierra la legislatura.



Con la premura de evitar que la iniciativa perima antes de la fecha indicada, la comisión especial del órgano legislativo designada para estudiar la referida pieza estableció ayer la ruta crítica a seguir, mediante un calendario de trabajo para ejecución inmediata. Esto se acordó en la reunión realizada en el Salón de Eventos de la Cámara Baja, a la cual asistió Alfredo Pacheco, titular del órgano legislativo.



Ante esto, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gustavo Sánchez salió del encuentro antes de que terminara, en desacuerdo con los comisionados, porque le pareció no viable que se quiera conocer el pliego de ley de forma rápida.



“El Senado se tomó alrededor de 10 meses para estudiar el proyecto, nos llega a nosotros y se quiere que antes de terminar la legislatura… nosotros terminemos y produzcamos un informe”, se quejó el exvocero de la bancada morada cuando fue abordado por los periodistas que daban seguimiento al tema.



Tras reconocer que la Junta Central Electoral (JCE) hizo lo correcto en presentar su propuesta y que el Congreso Nacional es el que debe conocerla, discutirla, modificarla y/o aprobarla, comentó que las reformas a la Ley Electoral (Ley 15-19) y Partidos (Ley 33-18) deben lograr el consenso de los partidos políticos, que son quienes “se pondrán el traje”.



“No sé cuál es la prisa en lo que tiene que ver con todo esto, pues ya la JCE logró su dinero… la Junta debe abocarse a darle seguimiento o manejar la ley que salga del Congreso… ya ellos hicieron lo propio con presentar sus propuestas”, argumentó el miembro de la comisión.



Habló en referencia a los 2,000 millones de pesos adicionales que otorgará el Gobierno al órgano comicial para realizar las primarias este año y también reseñó los proyectos de reforma a la Ley 15-19 y 33-18, sometidos por el Pleno el pasado 05 de abril en el Senado.



JCE, Finjus y PC invitadas para hoy



La comisión especial apoderada del proyecto de ley de régimen electoral, presidida por el diputado Elías Wessin (PQDC), acordó invitar para hoy jueves al Salóm Hugo Tolentino Dipp, a las 10:00 de la mañana, al pleno de la Junta Central Electoral; representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) a las 12:00 del mediodía; y Participación Ciudadana (PC) para las 2:00 de la tarde.



Mientras, para mañana viernes están invitados los representantes del Tribunal Superior Electoral (TSE) a las 10:00 de la mañana; del Consejo Económico y Social (CES) a las 12 del mediodía; y de los partidos políticos para las 2:00 de la tarde.



La información la ofreció Elías Wessin, quien se hizo acompañar de los miembros del equipo de trabajo y del bufete directivo de la Cámara de Diputados.



En el encuentro, el legislador adelantó que ya se inició la lectura del pliego legislativo y que “será completa”. La legislación tiene 326 artículos.



“Este es un proyecto que tenemos que conocerlo con la rapidez, pero con la pausa necesaria, sin precipitarnos, pero escuchar a todos los sectores involucrados en él”, expuso el congresista, quien reconoció que debido a los debates que pudieran surgir en torno al documento legislativo “es probable que no se pudiera aprobar” el próximo 12 de enero, no obstante, aseguró: “Haremos el esfuerzo”.



Sobre la postura y retiro del encuentro de Gustavo Sánchez, señaló que él es un solo miembro, pero que la comisión decidió de manera democrática el calendario de trabajo.



La comitiva, además de Wessin y Sánchez, está integrada por los diputados Jesús Ogando, Magda Rodríguez, Mayobanex Martínez, Plutarco Pérez, Radhamés Camacho, Carlos García, Pedro Martínez, Máximo Castro, Miguel Bogaert, Héctor Félix, Mateo Espaillat, Jesús Sánchez, Ramón Bueno, Gilberto Balbuena, Elías Báez, Lucrecia Santana, Amado Díaz, Alexis Jiménez y Julito Fulcar.



Alfredo Pacheco



Alfredo Pacheco manifestó que “casi todos” los presentes en la reunión están de acuerdo con la ruta crítica trazada, pero en cuanto a la eventual sanción de la iniciativa, se debe considerar que se trata de una ley orgánica, que requiere de las dos terceras partes del quórum.



“La comisión ha determinado una ruta crítica, que le dice al país que estamos en la actitud de tener el conocimiento de lugar para que en el momento en que haya que tomar la decisión esta comisión y el Pleno tengan la facultad de tomarlas”, explicó el titular de los diputados.



Diputados critican manera en que asignaron fondo adicional a JCE



La asignación adicional de 2,000 millones de pesos por parte del Gobierno a la Junta Central Electoral para los comicios venideros anunciada el pasado martes, encontró el rechazo de diputados de partidos políticos de oposición.



Para esos legisladores con esta decisión se vulnera la institucionalidad, al considerar que lo correcto era consignar dichos recursos en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.



“La hegemonía del presidente de la República se ha impuesto sobre el Congreso”, argumentó el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo (FP), en referencia al mandatario Luis Abinader.



En ese sentido, dijo que el Congreso no ha entendido que es el primer poder del Estado y no el presidente.



“Pero nos ha ganado esa hegemonía a través de los tiempos o (el Congreso) no ha querido asumir esa responsabilidad que le da la Constitución”, aseguró.



El diputado Tobías Crespo (FP) cuestionó si cada vez que el órgano comicial necesite recursos tendrá que ir al Palacio Nacional.



Comentó que si hay una real independencia de los poderes del Estado no hay necesidad de ir a la casa presidencial a “arrodillarse, humillarse” y hacer una rueda de prensa, “como que fue que descubrieron a América”.



Asimismo, refutó que se diga que a la Junta Central Electoral se le asignó un monto adicional cuando, según precisó, fue parte de los 18 mil millones que ella había solicitado para el Presupuesto del 2023 y que solo habían aprobado menos de la mitad.



“De 10 mil millones que debió de darle, le avanzó 2,000 millones, pero de manera ‘discrecional y administrativa’, lo que es ‘peligroso’, porque la Junta Central Electoral no tiene por qué estar rindiéndose a los pies del Ejecutivo, que es un extrapoder autónomo; no tiene que ir al Palacio a buscar recursos para administrar unas elecciones donde una de las partes es la que le otorga el dinero”, manifestó el legislador.



Diputados del PLD y PRM



El expresidente de la Cámara Baja Radhamés Camacho (PLD) sostuvo que los recursos para los procesos electorales en el país “es una asunto sagrado”, porque tienen que ver con el proceso de arbitraje de las elecciones de los partidos, como son las primarias y las elecciones presidenciales.



Para Camacho con estos recursos adicionales no solo hay tranquilidad para los partidos políticos, sino también para toda la nación dominicana.



“(Hay) tranquilidad para el país, porque los partidos somos actores del país, y la democracia es exactamente nuestro sistema de gobierno”, detalló.



Sobre si los fondos asignados al órgano comicial son o no suficientes, Camacho argumentó que ni aún en potenciales mundiales, como Estados Unidos y China son suficientes las erogaciones. “Siempre habrá déficits, lo que hay que conciliar son los recursos disponibles con las actividades reales”, puntualizó.



Mientras, el vicevocero del bloque del PRM, Amado Díaz, indicó que la asignación de los dos mil millones de pesos a la JCE es parte de la política del presidente Luis Abinader, quien trata de solucionar todo lo que pudiera generar problemas al pueblo dominicano.



Señaló que la iniciativa lleva tranquilidad al pueblo dominicano y “desarme a la Junta con cualquier eventualidad y le permite trabajar…y organizar unas elecciones tal como el pueblo las exige”. Los legisladores hablaron con la prensa por separado.

Entidades piden al Congreso revisar pieza

En su última sesión de diciembre pasado, el Senado aprobó el proyecto de ley orgánica de régimen electoral, donde quedaron fuera algunas sugerencias hechas por la Junta Central Electoral y otras entidades. De acuerdo con la Junta, se obviaron aspectos medulares del sistema electoral, tales como el tope de gasto de campaña; la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas; las sanciones a la violación de los topes de gastos y al incumplimiento de rendir cuentas. Al respecto reaccionó también la Fundación Institucionalidad y Justicia, que expresó preocupación en relación con las modificaciones planteadas al régimen electoral vigente.

Reacciones