Miguel Peralta, aspirante a regidor por la circunscripción 2 en el Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, indicó este domingo que el expresidente Leonel Fernández debe volver al poder porque en República Dominicana se ha acentuado una crisis de liderazgo.

Durante una entrevista en el programa Contacto 360, el dirigente político indicó que en los partidos no ha habido intención de crear nuevos liderazgos para relevar a la generación que actualmente domina el campo de la política en el país.

“No solamente no se dio en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y no se están dando en el Partido Revolucionario Moderno (PRM). La verdad es que no hemos concebido, los partidos políticos ni la sociedad, una renovación política”, indicó.

Peralta se mostró optimista de que habrá un relevo generacional si en los próximos 30 años no se permite una modificación constitucional “porque con él dos periodos y nunca más esa es la garantía”, alegó.

Según el aspirante a regidor los partidos y la sociedad van a estar obligados a ver nuevos rostros.

Dijo que “Ese es el trabajo que a nosotros nos toca. Bajo ningún concepto debemos escuchar ni siquiera a este gobierno ni ningún otro hablar de modificación constitucional porque esa es la única garantía de que ya una vieja generación termine un ciclo”.

Aunque es consciente de que lograr un reconocimiento a nivel nacional y una opción de poder no es tan sencillo en este país, reiteró que a su generación le toca crear un liderazgo de cara al futuro, aunque les tome mucho tiempo.