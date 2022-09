Email it

La edad promedio de los miembros de la cúpula del PRM es 58 años y solo 13 dirigentes del máximo organismo tienen menos de 50 años.



De 60 dirigentes que componen la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que fueron electos recientemente, el 53% está en el rango de edad de 50 y más de 60 años, para un total de 35 miembros. Con 50 años y menos de 70, hay 18 miembros y 17 entre 60 y 70 años.



El tercer grupo mayoritario lo componen nueve dirigentes que tienen menos de 50 años, mientras que con menos de 40, solo hay cuatro y dos, superan los 80 años de edad.



Tienen menos de 40 años Gloria Reyes, 36; Jean Luis Rodríguez, 34; Elizabeth Mateo, 35 y Miguel Vásquez, 37. Superan los 80 años de edad, la primera vicepresidenta de la organización, Milagros Ortiz Bosch, 88 y el expresidente Hipólito Mejía, 81.



El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, con 41 años y Kelvin Cruz, subsecretario nacional de 44, encabezan la lista de los integrantes con menos de 50 años y más de 40.



La completan, Samuel Pereyra, David Collado, y Wellington Arnaud, todos con 46 años, así como Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, de 45, (Felipe) Fellito Suberví, 44; Faride Raful y Roberto Salcedo, ambos con 42 años de edad.



La lista que supera los 50 y no alcanza los 60 años, la encabeza el presidente Luis Abinader, de 55; la vicepresidenta, Raquel Peña, de 56 y Carolina Mejía, secretaria general, con 53 años de edad.



También Eddy Olivares, 58; Deligne Ascención, 59; Ito Bisonó, 59; Roberto Fulcar, 59; Geanilda Vásquez; 59, Tony Peña Guaba, 55; Alexis Victoria, 50; Ricardo de los Santos, 56, José Marte Piantini, 58; Víctor D´Aza, 58; Ulises Rodríguez, 53; Nelson Arroyo, 53; Lía Díaz, de 58, y Anulfo Pascual con 56 años.



El grupo de más de 60 años lo integran, Alfredo Pacheco, 63; Yadira Henríquez, 64; Franklin García Fermín, 65; Miguel Ceara Hatton, 68; Jesús (Chú) Vásquez, 64; Salvador Ramos, 69; Rafael Santos, 68; Luis Valdez, 61; Santiago Zorrilla, 60; Antonio Almonte, 68; Josefa Castillo, 63; Limber Cruz, 64; Alberto Atallah, 60; Rafael Salazar, 61; Lourdes Herrera, 64; Luis Delgado, 67; Félix Aracena, 69; Margarito de León, 62 y Andrés Bautista, cuya edad exacta no fue posible confirmar, igual que Manuel Durán.



Los integrantes de la Dirección Ejecutiva que tienen menos de 80 años y más de 70, son, Sonia Guzmán, 75; César Cedeño, 75; Darío Castillo, 75; Eligio Jáquez, 72; Fernando Durán, 71, Faruk Miguel Castillo, 71; Jesús Feris Iglesias, 76 y Máximo Pérez, de 71 años.



Menos edad, pero con trayectoria



El grupo de 13 integrantes de la Dirección Ejecutiva que tiene menos de 50 años, cuneta con responsabilidades en la organización y el Estado. Paliza de 41, es presidente del PRM y ministro Administrativo de la Presidencia. Jean Luis Rodríguez, subsecretario nacional, con solo 34 años, fue diputado y ahora es director de la Autoridad Portuaria.



Elizabeth Mateo se desempeña como secretaria nacional de Comunicaciones del PRM desde el 2018 y ahora ingresó a la Dirección Ejecutiva con solo 35 años.



Yayo Sanz con 45 años, es secretario nacional de Finanzas desde el 2018 y en el gobierno es director general de Aduanas. Fellito Suberví, es presidente del PRM en el Distrito y director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).



David Collado, de 46 años, fue diputado, alcalde del Distrito y ahora es ministro de Turismo.

Samuel Pereyra, también de 46 años, fue del equipo de finanzas de la campaña de Abinader. Se desempeña como administrador del Banco de Reservas. Gloria Reyes fue diputada y es la directora de Supérate, que dirige una parte de la política social.



Cuota de género sigue pendiente en la cúpula



El numeral 6 del artículo 24 de la ley 33/18 manda a los partidos a instituir mecanismos que garanticen la democracia y la cuotas o porcentaje de participación de la mujer en los organismos de dirección de la organización política en todo el territorio nacional y en el exterior, no pudiendo, en ningún caso, ser dicha cuota menor al porcentaje establecido por ley. De 60 miembros que integran la Dirección Ejecutiva del partido oficial, solo hay 12 mujeres, lo que representa el 20 por ciento de representación.