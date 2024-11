Es partidario de que se escoja, con antelación al 2027, la candidatura presidencial para ganar tiempo

Jhonny Pujols es el nuevo secretario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) luego de ganar en las votaciones del 27 de octubre. Es el dirigente del PLD más joven en asumir el cargo de la organización que cumplirá 51 años el próximo 15 de diciembre. Pujols tiene un enfoque realista del momento que vive el partido morado por el pobre desempeño electoral de las últimas elecciones y aunque reconoce que tiene muchos retos, también considera que hay oportunidades de crecimiento ante lo que considera el fracaso del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al que calificó de “estafa a la ciudadanía”.



¿Cuál es su visión del PLD?

Es un gran desafío asumir la secretaría general porque vivimos en una época muy distinta a la época en que se fundó y se desarrolló el PLD. Hoy la gente tiene menos deseos de participar en las organizaciones políticas y las organizaciones sociales, no solo en la política, también hay menos gente queriendo ser sacerdote o monja, por tanto, todo lo que significa un sacrificio o un desprendimiento, la gente deja de comprenderlo como se hacía hace dos o tres décadas. Por eso, tenemos que ser mucho más novedosos para conquistar las nuevas generaciones y reconectar con la sociedad.



Le ha tocado una etapa difícil del PLD ¿Cómo entiende que debe gestionarse la organización?

Primero hay que tener conciencia de la realidad. Ningún partido tiene la cantidad de miembros que en un momento depositó en la Junta, pero la militancia del PLD, esencialmente, sigue siendo la misma, tenemos presencia en todo el país y mucho liderazgo local. El desafío más importante es gestionar ese liderazgo, de modo que se pueda garantizar la unidad del partido, porque a nosotros en ninguna esquina del país nos faltan dirigentes. Es muy importante para el partido asumir la oposición. Debemos ocuparnos de los problemas cotidianos de la gente, denunciarlos, luchar por la calidad de los servicios públicos y en la medida en que hagamos eso, la gente va a volver a mirar hacia nosotros porque en los 20 años de gobierno, la República Dominicana se transformó, hubo un gran desarrollo, por tanto, el PLD es una referencia del bien.



¿Cuál es la militancia real del PLD?

Ni tenemos dos millones, ni ningún partido necesita dos millones. Hay una diferencia entre los simpatizantes y a veces los partidos confunden la simpatía con la militancia. La simpatía es algo transitorio y coyuntural, un momento en que la gente está casada con el partido, pero el militante tiene un compromiso con la agenda del partido. Esa militancia tenemos que formarla porque es con esa militancia con la que se hacen las transformaciones, luego de que esa militancia está formada pueda diferenciarse en su comportamiento en los territorios y diferenciarse de la militancia de otros partidos.



El papel de oposición, ¿cómo lo visualiza?

Uno de los temas que resaltaron en el Congreso fue el tipo de oposición que hicimos. La gente siente preocupación por la suavidad de nuestra oposición y lo que está detrás de esa preocupación, es un mandato también de nuestra oposición, que debe ser mucho más firme, más ruda. Transformar un partido de gobierno en un partido de oposición no es algo que se hace solo con perder las elecciones, usted sale, pero la conducta y la mentalidad de la militancia sigue siendo como si estuviera en el gobierno. Pasa un tiempo en el que la gente tiene que adaptarse y comprender que hacer oposición no es cada cuatro años, que es algo que ocurre diariamente en el territorio.



¿Cómo se dañó la marca PLD?

En el 2017, aquí se comenzó a gestar un movimiento, Marcha Verde, que logró el apoyo de ciudadanos genuinamente preocupados por la situación del país, pero ahí evidentemente hubo intereses políticos, mucha gente se involucró porque tenía un interés político de desplazarnos a nosotros para ponerse ellos. No tenía ningún interés en mejorar los procesos, en ser más transparente, fue una tomadura de pelo a la población, totalmente. No fue solo una tomadura de pelo, fue una falta de seriedad a la hora de abordar un problema tan complejo. Se engañó, se estafó a la gente y se pretendió asociar la corrupción a un solo color y todo el mundo sabe que la corrupción es un problema sistémico, no tiene color, ni partido.

Descrédito

Nosotros enfrentamos una campaña brutal de descrédito contra el PLD, pero nunca la contestamos y eso es lo que señalan los compañeros”

Oposición ruda

La gente siente preocupación por la suavidad de nuestra oposición. El mandato es ser mucho más firme, más rudo”

Adaptación

Transformar un partido de gobierno en oposición, toma tiempo, la mentalidad de la militancia sigue siendo como si estuviera en el gobierno”