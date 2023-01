El PRSC reitera pedimento al Poder Ejecutivo de prorrogar el periodo a fin de conocer importantes iniciativas de ley

La comisión especial de la Cámara de Diputados a cargo del proyecto de forma a la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 15-19) concluyó ayer con la lectura de los 326 artículos de la pieza, cuya vigencia es hasta hoy jueves, cuando se cierra la presente legislatura ordinaria.



En eventual caso de que el presidente de la República, Luis Abinader, solicite al Congreso Nacional una extensión de este periodo, la iniciativa de ley podría ser conocida antes del próximo 27 de febrero, día en que comienza la otra legislatura ordinaria.



En ese sentido, el diputado Elías Wessin, presidente de la comitiva, al salir del encuentro y ofrecer los detalles, informó que cada legislador hizo apuntes de lo tratado y están a espera de una eventual solicitud de extensión de legislatura por parte del Poder Ejecutivo o esperar que se abra la siguiente y reintroducir la normativa legislativa.



“Mira, yo soy un árbitro de este proceso y yo me someto a lo que haga en este caso las autoridades superiores: si el Presidente entiende que debe de prorrogarla (la legislatura) exclusivamente para conocer este proyecto, pues estaríamos totalmente de acuerdo”, argumentó frente al Salón Hugo Tolentino Dipp del órgano congresual, lugar donde se realizó la reunión.



Wessin hizo este comentario luego de indicar que concluyeron con la lectura completa del proyecto de ley sancionado en el Senado el pasado 20 de diciembre y adelantar que esperan que se extienda el tiempo de 150 días legislativos, que se inició el pasado 16 de agosto.



“En caso de que se prorrogue (la legislatura), entonces convocaremos en la semana siguiente y, si no se prorroga, convocaremos para después del 27 de febrero”, se resignó el también presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara Baja.



Además, explicó que en la reunión número cinco los diputados hicieron sus observaciones y “le pusieron ojo” a cada artículo donde habrá discusión, para que cuando entren a esos detalles “decir qué se le cambió” a la iniciativa de ley “y qué se dejó”.



Wessin lamenta JCE no sometiera proyecto de ley en la CD



Aunque el presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) dijo que el titular de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, tiene lógica cuando sostuvo que la pieza legislativa debería ser conocida antes del cierre de esta legislatura para poder aplicarla con tiempo a los comicios venideros, argumentó que se debe hacer un trabajo profesional y que no de pauta para críticas, como ocurrió cuando se sancionó la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral.



En ese orden, recordó que predijo que el proyecto sometido por el pleno de la JCE en el Senado, el pasado 05 de abril, se debió introducir en la Cámara de Diputados, “´porque nosotros estábamos avanzados en el estudio de la misma y estoy seguro que nosotros hubiéramos concluido con ese trabajo”.

“No se hizo así, ahora hay que ajustarse a lo que diga el tiempo”, advirtió el congresista.



Por otro lado, Elías Wessin señaló que el titular de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien se presentó de manera breve a la reunión de ayer, le está dando seguimiento a los trabajos que realiza la comitiva a cargo.



Reuniones anteriores



Cabe recordar que la comisión especial de la Cámara de Diputados, conformada en la sesión del pasado 28 de diciembre, se reunió por primera vez el miércoles 04 de enero 2023 en el Salón de Eventos; la segunda y tercera ocasión que lo hizo fue el jueves y viernes de la semana pasada, en el Salón Hugo Tolentino Dipp.



Durante esos dos días, los comisionados, acompañados del bufete directivo de la Cámara, recibieron a los representes de la Junta Central Electoral (JCE); la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Participación Ciudadana (PC); Tribunal Superior Electoral (TSE); Consejo Económico y Social (CES); y de los partidos políticos. El objetivo era escuchar sus observaciones sobre la pieza.



El pasado lunes (día feriado) fue el cuarto encuentro de la comitiva, siendo ayer el último de esta legislatura.



PRSC pide a Abinader convocar legislatura extraordinaria



El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) reiteró ayer su pedimento al presidente Luis Abinader de que convoque a una legislatura extraordinaria del 13 de enero al 26 de febrero, para conocer los proyectos de ley del nuevo Código Penal, régimen electoral y otras importantes iniciativas de la agenda priorizada antes de 27 de febrero.



En rueda de prensa en la Cámara de Diputados, Rogelio Alfonso Genao Lanza hizo un llamado al Poder Ejecutivo a convocar de inmediato y sin dilaciones una Legislatura Extraordinaria de 44 días, para poder avanzar en el conocimiento de esas piezas.



“Estamos ya en el año preelectoral y el peso de la política dificultará la construcción de consensos en el Congreso…a partir de mayo la campaña obstaculizará las labores legislativa y se hará casi imposible los consensos…debemos sacar importantes temas y el momento es ahora”, concluyó Genao Lanza.

Aspectos pendientes de valorar por la comisión

La comisión especial de la Cámara de Diputados apoderada de la reforma a la Ley 15-19 tiene pendiente discutir 19 puntos: sobre paridad vertical y horizontal; atribuciones de las juntas electorales; audiencia; juntas electorales; clasificación de las elecciones; solicitud de aprobación de pactos; y paridad de género. También sobre reconsideración e impugnación; informes de gastos; tope de gastos de los candidatos; garantías de libertad; amparo; procedimiento del escrutinio; diputado nacional; medidas cautelares; escaños (voto preferencial municipal); competencias en las infracciones jurisdiccionales electorales; conflictos internos y contenciosos; y voto de ultramar.