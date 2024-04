Indica también que el oficialismo dice que está ganado, sin embargo va a comprar a los alcaldes de la oposición

El candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, entiende que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene “en zozobra” a los dominicanos.



Esto, entre otros factores, debido al alto costo de los alimentos de la canasta básica, la baja calidad de la educación, el abandono del sector agropecuario y el descuido del campo.



“Y si la mayoría va y vota (este 19 de mayo), significa que lo hará por un partido que le ha significado desarrollo, oportunidades; no por un partido que actualmente tiene a los dominicanos en zozobra con el alto costo de la comida, la baja calidad de la educación, un sector agropecuario abandonado, el campo descuidado”, detalló Martínez al ser entrevistado en el programa “55 minutos con Julissa Céspedes” que es transmitido por CDN, canal 37.



Señaló que el Gobierno vende como un gran triunfo los resultados de los comicios municipales del pasado 18 de febrero, no obstante de 100 electores, apenas 22 le dieron el voto; mientras 78 no lo hicieron. “¿Qué significa? que hay una gran oportunidad, hay un 78 de cada 100 del electorado dominicano que no le dio la confianza al Gobierno, no le dio la confianza al PRM, que usaron todos los recursos del Estado para llevar la gente, e imponerse con el dinero”, ponderó.



El alcalde saliente de Santiago considera que la democracia da la oportunidad a las personas de votar y mostrar a través de las urnas el desafecto que se tenga con las políticas públicas que se apliquen, y no porque la gente escuche en la radio o vea en la televisión o en las redes sociales, “con pautas pagadas”, promesas “vacías” o palabras “que no son ciertas”.



“Tenemos un partido en el gobierno que se cree y dice que está ganado, pero sin embargo tiene que ir a comprar a los alcaldes que ganaron de la oposición, o tiene que ir a comprar a un regidor de uno de los partidos de oposición”, afirmó.



“Se está gobernando para una élite corporativa”



Dijo, además, que las propias encuestas, aun las que auspicia el gobierno –ya que el Gobierno las maneja todas, según Martínez-, indican que las personas sienten miedo de salir a las calles por la inseguridad; se sienten desesperanzadas porque el dinero no les alcanza para comer; y un gran porcentaje, sobre todo mujeres, no encuentran un trabajo.



“Es más, que ya han dejado de buscarlo (el trabajo), porque no les dan esa oportunidad; jóvenes que abandonan el país porque no tienen cómo mantener a su familia, no tienen cómo pagar sus estudios o no tienen cómo pagar ese negocito que soñaban. No hay un apoyo del gobierno, sólo se está gobernando para una élite corporativa, que está muy bien. Y qué bueno. Pero sucede que los dominicanos somos todos, y la oportunidad tenemos que tenerla todos”.



“Entonces, el 19 de mayo es una decisión de continuar con este estado y esta angustia, cómo viven la mayoría de los dominicanos; o apostar por lo bien hecho y apostar por resultados positivos para todos”, expuso.



La supuesta compra de candidatos



Abel Martínez reveló que hace unos días le llamó un alcalde de su partido que resultó ganador con altos números en las pasadas elecciones y le dijo que el gobierno le ofrecía 60 millones de pesos para apoyo del ayuntamiento, “pero también con otros planes que no son de una moral correcta”.



Citó, además, otro ejemplo de supuesta compra de dirigentes políticos de oposición por parte del Gobierno. Se refirió al caso de un director distrital, de un municipio de La Vega, quien supuestamente es agricultor y perdió en los pasados comicios. A esa persona le ofrecieron un préstamo de ocho millones de pesos en el Banco Agrícola, pero con la condición de que se tenía que pasar al PRM.



Al respecto, Martínez explicó que no justifica que una persona se venda, pero aclaró que tampoco el partido del gobierno debe usar los recursos públicos para comprar candidatos o dirigentes.



Junta Central Electoral



El aspirante presidencial de la oposición también indicó que la Junta Central Electoral (JCE) sabe lo que pasó en las elecciones municipales pasadas, pero “no ha tomado las medidas” correspondientes. En ese sentido, exhortó al órgano comicial a “reflexionar”, tomar medidas, “y que no actúen tan genuflexo, como lo han hecho con los resultados de febrero. Ellos son testigos de primera línea de lo que pasó”.



“Nosotros damos el compás de espero, y se han tomado algunas medidas, (sin embargo) no son suficientes, pero la JCE no debe responder al gobierno de turno; debe responder a los dominicanos, a la democracia, al sistema de organizar unas elecciones que garanticen el verdadero sentimiento de los dominicanos”, comentó.



Mercado laboral



El candidato del PLD preguntó qué hace el gobierno para aprovechar el mercado laboral que presenta los Estados Unidos, a través de la transformación digital, que tiene entre uno a 1.4 millones en déficit de programadores. Entiende que la RD debe aprovechar esa oportunidad, al menos entre un 5% a 10% de ese nicho.

Es la meta del PLD para ganar próximos comicios

La meta para que el Partido de la Liberación Dominicana salga airoso en las elecciones del próximo 19 de mayo, contrario a los comicios de febrero pasado, “es que el pueblo vote”, subrayó Abel Martínez. Recordó que en ese torneo electoral, el partido salió triunfante en demarcaciones como la provincia de Monte Plata, debido a que la mayoría de las personas salió a votar. El aspirante a la presidencia de la República condenó que el gobierno utilice 10 mil millones de pesos en publicidad “para mantener sus promesas y mentiras”. Afirmó que si el Gobierno dispusiera la mitad de lo que gasta en publicidad, podría ser construido el Puerto de Manzanillo, en apenas cuatro años; la carretera del Ámbar de Santiago a Puerto Plata; y hoteles de hospitales, cada uno con 300 camas.