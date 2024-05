La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó mediante un comunicado el impacto negativo de los paros de docencia provocados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), debido a que viola el derecho constitucional a la educación.



Esta institución asegura que la educación no puede estar sujeta a restricciones, condicionamientos o limitaciones por causas presupuestarias.



“Finjus pone sobre aviso una vez más que la paralización de la docencia y movilización nacional convocada para este 1 de mayo por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), desborda todo principio de razonabilidad y proporcionalidad en la salvaguarda del derecho a la educación consagrado en la Constitución”, dice el documento.



Agrega que el paro de docencia trae consigo una crisis que degenera el aprendizaje de calidad y oportuno en la comunidad educativa.



En ese sentido dice que esto es una actividad históricamente repetida por la ADP, se ha inmerso en el sistema dominicano como una práctica colectiva que genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la sociedad.



De igual manera expresa que la interrupción de la actividad escolar de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los centros educativos públicos del país constituye un ejercicio ilegítimo del mandato constitucional que se plasmó en el artículo 63.



Manifiesta que los vicios del sector educativo en ocasión de estos paros lesionan los logros sociales y los avances institucionales que el país ha conquistado.



Asimismo dice que la educación como derecho es inherente, indispensable, inalienable y esencial para el desarrollo pleno de la persona, reafirma su condición de dignidad y su acceso y calidad debe ser diseñado para tales fines.



Sobre el derecho a huelga



La entidad de Justicia asegura que, si bien es cierto que las reivindicaciones que pudieran realizar los educadores poseen cierto grado de reconocimiento, no es menos cierto que ello deba traducirse en una vulneración al derecho esencial para el desarrollo de la nación.



La Finjus añade que por medio de la sentencia TC/0064/19, el Tribunal Constitucional se pronunció al señalar: “El derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto”.



En este mismo sentido, apunta: “La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano y es un derecho que debe ser garantizado a lo largo de toda la vida”.

Sobre los paros de docencia de la ADP

Se recuerda que el paro de docencia nacional de hoy la ADP lo está anunciando desde el pasado 23 de abril, día en que esta entidad realizó una protesta frente a la sede de Educación exigiendo un aumento salarial de un 20%.



Tres días después de este paro de docencia la ADP y Minerd se reunieron para discutir el teme del aumento salarial y la ADP presentó una propuesta de diferente a la del 20%, la cual al parecer no ha tenido aceptación.