La Junta Central Electoral (JCE), a través de su Comité de Compras y Contrataciones, adjudicó órdenes de compra a varias empresas que, tras un proceso de apertura de propuestas, cumplieron con los requerimientos solicitados para ofertar los equipos informáticos que se necesitarán para el montaje de las elecciones de 2024.



Tras evaluar el informe técnico que rindió la Dirección Nacional de Informática, el Comité de Compras y Contrataciones de la JCE evaluó las ofertas económicas de los oferentes habilitados y, en ese sentido, adjudicó a la empresa Offitek, SRL, la orden de compra para la adquisición de 15 mil laptops 1.6”, negras, marca Lenovo, modelo EA-Y116 Yoga, por un total de 230 millones 849 mil 949 pesos. Asimismo, se adjudicó a la empresa CentroXpert, SRL, la orden de compra para la adquisición de 8 mil multifuncionales marca HP, Deskjet Ink Advantage 2775, por US$965,334.40.



En tanto que a la empresa Cecomsa, SRL, se le adjudicó la orden de compra para la adquisición de 7 mil multifuncionales marca HP, Deskjet Ink Advantage 2775, por un monto de US$876,799.00.



A la empresa Critical Power SRL se le otorgó, por cumplir también con los requerimientos, la orden de compra para 10 mil Inversores/UPS marca EcoFlow, modelo RIVER 2 Max EFR610, por un valor de RD$192,999,974.00.



En lo que concierne a las empresas que no cumplieron con los requerimientos, el Comité de Compras y Contrataciones de la JCE decidió declarar extemporáneas las solicitudes de reconsideración contra la decisión de inhabilitación, presentadas por las empresas La Gran Muralla Import y Ailam Engineering & Supplies, por haber sido sometidas con posterioridad a la conclusión del acto de apertura de propuestas económicas (Sobres B), tras no cumplir con los requerimientos. Entre las decisiones, el Comité de Compras de la JCE, exhortó a la Consultoría Jurídica a que proceda para la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta presentada por Simpapel, de Seguros Pepín, póliza No. 071-0009596.



La sesión de evaluación de adjudicación se celebró el lunes 11 de este mes, mientras que el acto de apertura de las ofertas económicas (sobre B) se llevó a cabo el jueves 7 de septiembre.



El 20 de junio del presente año, la JCE celebró una audiencia pública con las organizaciones políticas, donde abordaron sobre los equipos tecnológicos a ser usados para la digitalización, escaneo y transmisión de los resultados desde cada Colegio Electoral para las primarias, las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y una eventual segunda vuelta correspondiente al año 2024.



El Comité de Compras y Contrataciones de la JCE está integrado por Luis A. Mora Guzmán, quien lo preside; Bilbania Batista, directora general administrativa; José Cuello de la Cruz, director financiero; Joel Lantigua, director de Planificación y Desarrollo; Denny Díaz Mordán, consultor jurídico; Luis Rafael Vílchez, director de Acceso a la Información Pública; y Elizabeth Amaro, coordinadora.

Escáneres de institución eran insuficientes

En dicho encuentro, el presidente de la JCE, Román Jáquez, en compañía de los miembros titulares Rafael Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa, así como también del secretario general, Sonne Beltré, informó que la cantidad de escáneres que posee la institución, que se utilizarán para la digitalización y transmisión de los resultados, eran insuficientes. Jáquez Liranzo expresó en la citada audiencia que, tras consultar con las organizaciones políticas, se decidió completar los faltantes con la adquisición.