Sostuvo que para enfrentar la inseguridad hay que apostar a mejorar las condiciones de vida de los agentes policiales

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, instó a las autoridades a no politizar la lucha contra la corrupción porque eso contamina la imparcialidad que deben tener los procesos judiciales.



“Lo que vemos es que lo importante es que el combate a la corrupción no tenga una bandera política, lo que anhelamos es que todo el que cometa un crimen o un delito que atente contra la transparencia, la ética, que pague por ello, pero que no se estigmatice que es por el que es rojo, el que es morado, el que es blanco, es verde, azul, amarillo, no, la Justicia debe actuar en consecuencia, siempre que existan elementos y pruebas que lleven en un juicio a una persona pueda resultar culpable de un hecho”, expresó.



Sostuvo que los procesos de corrupción no deben estar contaminados por la política porque si se enfoca contra un partido, se contamina.



“No, debe ser contra todo aquel que cometa un crimen o delito, y no necesariamente desde el Estado, también desde el sector público como del sector privado”, opinó. Martínez fue el invitado de esta semana de la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Martínez llamó a la militancia del PLD a integrarse a la consulta para escoger la candidatura presidencial el 16 de este mes. Igualmente, instó a sumarse a su proyecto porque, afirmó, representa la renovación y la transformación.



“Aquí los policías duermen en cartones en los destacamentos”



El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sostuvo que la lucha contra la delincuencia y la criminalidad necesita otro enfoque porque desde que hace un pico, la única medida a la que acuden los gobiernos es al patrullaje mixto.



“Aquí hay percepción de delincuencia e inmediatamente la primera medida de los gobiernos es tirar los guardias a la calle, un plan de seguridad ciudadana tiene que estar orientado a prevenir hechos delictivos, porque las acciones de persecución son necesarias, pero hay que caminar hacia la prevención”, expresó Martínez.



Sostuvo que es necesario también trabajar los valores familiares como parte de la estrategia de prevención.



“Aquí en el combate a la delincuencia se habla mucho y se hace nada, y se debe fortalecer la capacidad de la Policía Nacional y mejorar las condiciones de vida de sus miembros, se habla de que la Policía no está preparada, pero como se va a preparar si duerme en cartones en destacamento”, expresó.



Martínez sostuvo que los aumentos de salario que han tenido los agentes en la gestión de Luis Abinader no han servido para nada porque la canasta básica se ha encarecido en más de un 40%. “Es como si no hubiesen hecho nada, a los policías no les rinde el dinero ni tienen la manera de tener el sostén de su familia asegurado”, expresó.



Sostuvo que también se debe aplicar un protocolo más estricto para el ingreso de personas a las filas de la Policía.



“Hay un gran atraso en la Policía Nacional, hay que modernizarla porque es una parte fundamental en el combate al crimen y la delincuencia, pero los factores que inciden en la delincuencia, hay que trabajar en ellos, hay mucha juventud en nuestros barrios, no se sienten integrados y hay que trabajar con ello”, expresó el también alcalde de Santiago.



Sostuvo que es necesario cumplir la ley para que los proyectos puedan avanzar. “Creo en el diálogo, mientras fui presidente de la Cámara de Diputados, siempre fue elegido por consenso con todos los partidos políticos, no importa que fueran de oposición, se trata de consensuar, pero también hay que cumplir, si en Santiago nosotros no ponemos reglas claras no hubiésemos alcanzado el nivel de desarrollo que hemos logrado”, expresó.



Agregó que siempre es partidario de la aplicación de la ley y que eso le ha generado problemas, porque al instante la gente muchas veces no lo entiende, pero que luego la ciudadanía entiende que es por el bien común.



El también miembro del Comité Político del PLD,fue reiterativo en que solo con la aplicación de la ley y el respeto a las normas por parte de todos los ciudadanos es posible lograr el progreso que impacte a la mayoría de ciudadanos. Insistió en que cree en el diálogo y el consenso para solucionar los problemas.

La educación necesita un plan, además de recursos

Abel Martínez afirmó que la educación necesita un plan y que los último dos años han sido perdidos porque el Gobierno no ha tenido capacidad de gestionar lo más mínimo. “Se necesita un plan, es como una casa que usted no puede ir al solar y decir esta casa va a costar 500 millones de pesos y será de las mejores que tenga el mundo, no, primero se debe hacer el plan, luego usted debe cotizar lo que eso se lleva, y así debe hacerse en la educación; se hace el plan y esos recursos que ya los tenemos dirigirlos en la dirección de resultados positivos, pero ha pasado lo contrario”, indicó. Dijo que los programas escolares se han convertido en un modelo de negocio en el actual gobierno.