AA la oposición política, especialmente al proyecto de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo (FP), le faltan recursos femeninos para competir en ese renglón con el presidente Luis Abinader y con el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Según el último corte del padrón que ofreció la Junta Central Electoral (JCE), para las elecciones municipales de febrero, las mujeres son más que los hombres, pues representan el 51.28% del universo de votantes.



La mejor muestra del vacío de figuras femeninas de peso político en el proyecto de Fernández fue la respuesta que le dio recientemente el Gobierno a través de la primera dama, Raquel Arbaje, a las críticas que hizo el candidato presidencial del partido verde luego de una visita a los lugares afectados por las inundaciones en Santo Domingo Oeste.



La FP no pudo dar una respuesta con el nivel de contundencia que sí logró el Gobierno con Arbaje. La primera dama no es el único ni principal recurso femenino con que cuenta el Gobierno para la batalla electoral de 2024.



La vicepresidenta Raquel Peña ha logrado consagrarse como una mujer de Estado con un alto perfil político y además es miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM.



El Gobierno y el PRM también cuentan con otras féminas de peso político. Carolina Mejía, secretaria general del partido oficial y alcaldesa de la capital, la senadora Faride Raful y la directora de Ética e Integridad, Milagros Ortiz Bosch, son otros ejemplos.



Fernández y la FP muestran más debilidad en ese aspecto que Abel Martínez y el PLD. El partido morado cuenta con la ex vicepresidenta, Margarita Cedeño, de alto perfil político, pero que está inactiva en la actual coyuntura electoral.



Cedeño mientras ocupó la vicepresidencia coordinó la política social del Gobierno con buenos resultados.

La dama además es una de las figuras femeninas de mayor impacto político y aunque no logró éxito en la competencia interna del PLD, su legado como funcionaria pública puede ser un recurso político para la oposición.



En tanto que la esposa de Martínez, Nahiony Reyes, es de alto perfil en la opinión pública por su carrera en los medios de comunicación.



La FP hizo un ejercicio de ampliar el número de mujeres en la Dirección Política al incluir 21 mujeres en ese órgano. Aunque en cantidad supera a los demás partidos, no menos cierto es que las damas del partido verde no han construido un perfil político de gran impacto en la opinión pública.



Las figuras de mayor relevancia en la FP son Josefina Pimentel, Mery Valerio y Ligia Amada Melo.



Pimentel y Melo son más conocidas porque desempeñaron roles de ministras durante los gobiernos de Fernández.

Sin embargo, a Valerio a lo interno de la organización se le reconoce como trabajadora política pero no ha creado un perfil en la opinión pública. La dama jugó un papel sobresaliente en el proceso de afiliación de dos millones de miembros para la FP, la principal estrategia electoral de la organización.



La FP cuenta con mujeres de alto perfil como la diputada y miembro de la Dirección Política, Ycelmary Brito O’Neal, (Juliana) y la candidata a diputada y comunicadora, Selineé Méndez. Sin embargo, no se observa que ese partido tenga una estrategia para capitalizar políticamente esos perfiles.



El PRD cuenta con figuras de buen perfil como Peggy Cabral, secretaria general y Janet Camilo, candidata a la vicealcaldía del Distrito Nacional.



Camilo fue la única mujer que formó parte de la mesa de negociaciones de la alianza de la oposición Rescate RD.



La dama es además representante del PRD ante la JCE y en el pasado gobierno fue ministra de la Mujer.

La propia esposa de Miguel Vargas, Angelita García, tiene un perfil público elevado, aunque no se le conoce en actividades políticas puras.

Las mujeres en la vice



Además de que la oposición necesita más rostros femeninos, los candidatos presidenciales están presionados para que se inclinen por una dama para completar la fórmula.



Recientemente, el presidente Luis Abinader anunció que repetirá con Raquel Peña. La decisión del gobernante, consolida la tendencia de los candidatos presidenciales de inclinarse para una mujer para el cargo.



Desde 2012, la vicepresidencia de la República ha estado ocupada por mujeres. Margarita Cedeño fue la compañera de gobierno de Danilo Medina y Peña de Abinader. La primera dama que ocupó el cargo en el periodo 2000-2004, fue Milagros Ortiz Bosch.



Fernández y Martínez tienen hasta marzo de 2024 para decidir la candidatura vicepresidencial.

Informe del PNUD deja bien parado a partidos

La unidad de género e inclusión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el país (PNUD) realizó un informe sobre la participación política de la mujer en República Dominicana. Aunque los resultados establecen que todavía el país está muy lejos de alcanzar la paridad, entre los aspectos en los que obtuvo buena puntuación figura lo relativo a la apertura de los partidos políticos a facilitar la incursión de las mujeres en el oficio. Sin embargo, la representante del órgano, Raisa Crespo, dijo que eso no es suficiente para que la mujer logre destacarse porque se necesita un cambio de cultura y mayor apoyo a los proyectos electorales de las féminas, en especial con recursos económicos.