Eliminación de arrastre, boletas separadas, autpmatización de las actas en los colegios son las principales novedades

Las elecciones municipales de este año, la segunda que se hacen separadas de las presidenciales y congresuales con solo tres meses de diferencia, luego de la modificación de la Constitución proclamada en 2010, traen varias novedades especialmente enfocadas en el escrutinio y la eliminación del arrastre.



Los cambios en el sistema de elección están empujados por sentencias previas emitidas en las elecciones de 2020 y el impacto de la ley Electoral.



Las novedades fundamentales de las votaciones municipales del 18 d este mes se pueden resumir en seis.

La principal y de mayor impacto es la de las boletas separadas por la eliminación definitiva del arrastre, por lo que habrá dos niveles de elección y el votante recibirá dos papeletas para ejercer el derecho al voto.



Otra novedad de gran relevancia es la automatización del acta de escrutinio en los colegios electorales.

Además se creó la figura del observador de escrutinio, el conteo de los votos podrá ser grabado y la figura del fiscal electoral, creada por la Ley Electoral, entrará en funcionamiento con menos limitaciones y premura que en las elecciones de 2020.



En cuanto a la eliminación del arrastre, el golpe definitivo fueron dos sentencias del Tribunal Constitucional en 2019 y 2020.



En una sentencia de agosto de 2019 que declaró inconstitucional el párrafo del artículo 2 de la Ley 157-13, sobre Voto Preferencial, que establecía el “voto de arrastre” de diputados a senadores de forma inmediata y para el futuro por entrar en contradicción con varios artículos de la Constitución de la República como el 8 y el 77.



En un fallo posterior, emitida el 20 de noviembre de 2020, El Tribunal Constitucional declaró “nula y carente de todo efecto jurídico” la disposición contenida en el párrafo IV del artículo 104 de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, que establecía el sistema de arrastre electoral en el nivel municipal además del congresual.



Una consecuencia de la eliminación del arrastre, es que la JCE tiene que diseñar boletas separadas para escoger los alcaldes de los regidores y los directores de distritos de distritos municipales.



Esa nueva realidad también obligó a la JCE a rediseñar las tipos de boletas. Para el 2020, hubo 399 formatos y para las elecciones del 18 de este mes, unos 798 modelos distintos.



También se duplicó el número de boletas para escoger los 3 mil 849 cargos que están en disputa. La JCE informó que imprimirá 17 millones 800 mil papeletas de votación.



Otra decisión que introduce novedad, derivada de la separación de la boleta, es que los partidos podrán tener delegados por nivel de elección, en los casos en que no encabecen alianzas.



Esa decisión está contenida en la resolución 4-2024 del pleno de la JCE y establece: “Todos los delgados acreditados ante cada colegio electoral independientemente de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, alianzas o coaliciones, que representen, podrán estar presentes en todas las operaciones relativas al escrutinio de cualesquiera de los niveles que se realice en los colegios electorales ante los cuales estén acreditados”.



En otra de las novedades, la JCE ha trabajado para mejorar el sistema de escrutinio al introducir, por primera vez, la automatización del acta que contiene el resultado de las votaciones en cada colegio de votación.



El director nacional de Elecciones de la JCE, Mario Núñez, reveló que históricamente entre el 30 y 35% de las actas llegan descuadradas a las juntas electorales, pero aseguró que con la novedad que se ha introducido para el llenado, ese problema debería quedar resuelto.



“Esa será una de las grandes novedades de estas elecciones, que el sistema de escaneo detecta el descuadre de las actas; antes esas actas descuadradas llegaban a las juntas electorales, pero ahora el sistema obliga a que eso se revise en el colegio y se resuelva en el mismo colegio en lugar de la junta electoral”, detalló.



En el conteo de los votos, otra de los aspectos nuevos introducidos por la JCE es el observador de escrutinio que pueden ser acreditados tanto por los partidos políticos como entidades de la sociedad civil debidamente registradas y aprobadas por la JCE.



El observador de escrutinio fue instituido por la JCE mediante la resolución. 3-2024, que autoriza la presencia en los colegios electorales de un observador, sin derecho a voz ni voto, por cada uno de los partidos que no le correspondan delegados por haber concurrido aliados a otras organizaciones políticas.



“Solo tendrán derecho a presenciar el conteo de los votos, el llenado de las actas y el escaneo y transmisión de los resultados, sin que en ningún momento pretendan tener voz y voto en las actuaciones o decisiones que se tomen en los colegios electorales”, establece la resolución sobre esa figura.



Otro elemento novedoso que aprobó la JCE es que los delegados de los partidos debidamente acreditados pueden grabar el conteo de los votos con celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.



La disposición está contenida en la resolución 3-2024. Las grabaciones se podrán realizar una vez se haya declarado cerrado el proceso de votación y abierta la fase de escrutinio de los sufragios. Esa idea también se empezó a implementar en las elecciones de 2020, pero sin mayor trascendencia.



Fiscal electoral



El Ministerio Público informó en noviembre del pasado año la designación del procurador general de corte de apelación Iván Vladimir Féliz Vargas como nuevo titular interino de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales.



Esa dependencia del Ministerio Público tiene a cargo la asesoría y asistencia a las fiscalías, teniendo como misión en trabajar con los casos de los delitos electorales que se pudieran registrar en las elecciones generales presidenciales, congresuales y municipales de este año.



Esa figura fue creada en la ley 15/19 del Régimen Electoral y ratificada en la modificación a esa legislación 20/23, en el artículo 321. Sin embargo, esa dependencia no ha tenido mayor incidencia.



Para el 2020, se escogió de manera interina una titular para resolver la crisis que generó la suspensión de las elecciones, sin las herramientas necesarias para perseguir los crímenes y delitos electorales.



Para el actual proceso electoral, el funcionario fue designado cuando faltaban menos de tres meses para las elecciones, a pesar de que la ley Electoral manda a su designación con dos años de antelación. Igualmente, instruye al nombramiento de cuatro fiscales adjuntos.



En el actual contexto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) depositó un expediente ante esa instancia en el que denuncia el supuesto uso de los recursos del Estado en la campaña para beneficiar a los candidatos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Boletas separadas

Habrá dos boletas municipales

1 La eliminación del voto de arrastre es de las principales novedades que traen las elecciones municipales. La JCE ha desarrollado una intensa campaña en todos los medios de comunicación para educar a los votantes sobre como ejercer el derecho al voto con esta nueva modalidad. Junto al voto preferencial, es uno de los saltos cualitativas más importantes que registra el sistema electoral de la República Dominicana en el sentido del ejercicio directo del voto por cada cargo, partido y candidato.

Sin arrastre

Los candidatos no recibirán votos

2 a erradicación definitiva del voto de arrastre mediante dos sentencias del Tribunal Constitucional, significa que ninguno de los candidatos que aspira a un cargo de elección se beneficiará directamente del voto que recibe una persona que aspira a un cargo distinto aunque sea del mismo partido o alianza. El voto de arrastre se eliminó en 2020 para las elecciones congresuales, y ahora se aplica por primera vez para las elecciones municipales. Los votos de los regidores y vocales no benefician a directores y alcaldes.

Grabación

Quedará grabado el conteo

3 La JCE aprobó que los delegados de los partidos acreditados podrán usar cámara de celulares u otros dispositivos para electrónicos. La resolución de la JCE sobre ese tema establece que si ese proceso genera algún tipo de desorden en los centros de votación la Policía Militar Electoral puede intervenir para mantener el orden. Esa iniciativa fue aprobada en las elecciones de 2020, pero no tuvo mayor relevancia debido a que tanto las elecciones congresuales y presidenciales y las municipales, fueron extraordinaria.

Observador

Sin voz y sin voto

4 El observador de escrutinio que puede ser acreditado por las entidades políticas y entidades de la sociedad civil como Participación Ciudadana, es un esfuerzo que arrancó en las elecciones de 2020. Para el actual proceso, la JCE volvió a dar el visto bueno a esa figura, pero no tiene voz ni voto. Históricamente, los partidos minoritarios que acuden en alianza se han quejado que la ley y resoluciones de la JCE no les permite tener delegados en los centros de votación y que esa orfandad les perjudica en la defensa del voto.

Automatización

Resuelve el descuadre

5 Entre las novedades que introduce la JCE para el escrutinio de las boletas es la automatización del acta contentiva de los resultados electorales para la transmisión de los resultados. Para esos fines usará los equipos de dispositivos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos (EDET). Según han explicado las autoridades de la JCE es la mayor novedad del proceso electoral porque resolvería las dificultades que históricamente han presentado las actas descuadradas para el cómputo en las juntas.

Fiscal Electoral

Iván Féliz Vargas

6 Sobre el fiscal electoral Iván Féliz Vargas recae la responsabilidad de la persecución de los crímenes y delitos electorales contemplados en la ley 20/23. Feliz Vargas fue designado de manera interina hasta que el Consejo del Ministerio Público se reúna y haga una designación definitiva. El andamiaje legal está establecido para perseguir 65 delitos electorales y 35 faltas tipificadas en la ley 20/23. Entre las infracciones figuran la compra y venta de cédula y el uso de los recursos del Estado para beneficiar al partido oficial.

Agilidad en la emisión de los boletines el 18

La JCE ha explicado que con las novedades que ha introducido para el conteo de los votos, podría emitir los boletines en un tiempo récord y evitar que se demore por mucho tiempo el resultado definitivo del cómputo electoral. El órgano también ha descartado la posibilidad de que la separación de las boletas y el voto preferencia retrasen el cómputo. Para el voto preferencial la Ley Electoral establece el método de D’ Hondt que consiste en sumar a los partidos los votos que aportan los candidatos y luego se distribuyen los escaños entre las organizaciones más votadas. Los candidatos más votados de los partidos con mayor cantidad de votos son los ganadores de los puestos.

Prohibiciones

delitos Las prohibiciones que establece la Ley la mayoría entran en vigencia ahora pues, en 2020, había estado de excepción.