Se podrán comparar las gestiones de los últimos tres presidentes de la República cuando el actual mandatario termine su segundo periodo. Sería lo justo, porque Luis Abinader habrá completado dos gestiones, lo mismo que Danilo Medina, y Leonel Fernández tendrá en su récord tres periodos de gobierno, dos de ellos consecutivos. Ahí estarían en condiciones similares para que puedan analizarse con objetividad sus logros y los aportes de cada uno al desarrollo del país. Pero desde ya los hechos obligan a reconocer que Abinader, en cierto modo, ha estrenado un estilo que se verifica en acciones que eran inconcebibles para sus antecesores, y que lo muestran como un gobernante diferente. Son cambios importantes, porque también comprometen en cierta medida a los presidentes del futuro.



Dos botones



Para muestra, hay por lo menos dos botones: la participación de Abinader en un debate entre candidatos presidenciales, como presidente en ejercicio y candidato puntero en las encuestas constituye un precedente que obliga a quienes se encuentren en esa ventajosa posición a actuar de la misma manera. Otra acción más que inusual, extraña en un presidente, es la de propiciar una reforma constitucional, cuando tenía control del Congreso en la que se anule su propia posibilidad de buscar un nuevo periodo. No se concibe a otro actor político de su relieve que planteara algo parecido, tanto así, que todavía hay quienes no lo creen y se preguntan cuál es el “gancho”.



Diálogo, aun con mayoría



Con la práctica de convocar diálogos a la clase política no se podría decir que Abinader sienta un precedente, porque iniciativas similares tuvieron en sus gestiones Fernández y Medina. Pero ya ha sido parte de su estilo, aunque ha tenido desplantes, y ahora lo intenta de nuevo con el tema migratorio. Otra vez, los dirigentes de oposición son emplazados, pero muchos de ellos demuestran que son promotores del diálogo hasta que son convocados. Resulta que no es lo mismo llamar al diálogo que verlo llegar.