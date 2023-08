La modificación al Código Procesal Penal planteada por el presidente Luis Abinader el pasado lunes recibió el rechazo de diputados de distintos partidos de la oposición.



Los congresistas entienden que una nueva reforma no resolverá los problemas judiciales que existen en el país, sino la aplicación de la pieza. En ese sentido, recordaron que al Código se le hizo un cambio el año pasado, pero que las autoridades competentes no lo aplican.



Se pronunciaron al respecto los diputados José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática (OD), Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, de Frente Amplio (FP).



El diputado José Horacio Rodríguez señaló que con la propuesta el Gobierno apunta los “cañones por donde no es” y, además, que ese tipo de discurso parte de que “la fiebre está en la sabana”, cuando no es así.



De su lado, Rodríguez Restituyo expresó que no entiende cuál es la intención del mandatario al sugerir la modificación. Exhortó al Presidente a “apoderarse” de un proyecto que sometió para crear una jurisdicción especializada para los crímenes y corrupción. Al hablar del tema, Gustavo Sánchez argumentó que no es necesario hacerle cambios al Código, sino proceder a aplicarlo, “respetando los debidos procesos”.



Soraya Suárez defiende propuesta



Sin embargo, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, aprueba la propuesta de modificación, por entender que el Código Procesal Penal es muy garantista para aquellas personas que incurren en delitos. Dijo que es momento de actualizar la pieza.



Se recuerda que el Poder Ejecutivo anunció que en la ley se tome en cuenta la reincidencia en un determinado delito al momento de imponer medidas de coerción.