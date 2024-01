Nagua, María Trinidad Sánchez – El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, dijo en este municipio que la oposición llevará la delantera municipal, en febrero y, en mayo ganará la presidencia.

Fernández comparó la coyuntura actual del país, con un partido de básquetbol, asegurando que “En las municipales rebotamos, porque en las presidenciales donqueamos».

Además culpó a este gobierno de insensible y falta de preocupación para resolver los problemas fundamentales del pueblo. «Ha habido mucha insensibilidad, ha habido una falta de preocupación por los problemas fundamentales de este pueblo», expresó mientras encabezaba una marcha caravana en el centro de esta ciudad, en la cual escuchó algunas de las quejas de la gente, entre las que se citó la ausencia de agua potable en diferentes sectores.

«En el año 2010 inauguramos la segunda etapa del acueducto múltiple de Nagua y, se suponía que con la inauguración de ese acueducto, el tema del agua potable quedaba resuelto para esta comunidad. Hoy nos da una gran tristeza saber que muchos de ustedes tienen que estar comprando tanques de agua, lo que indica que en realidad hay una despreocupación, hay una falta de solidaridad con un aspecto tan fundamental, como es el acceso al agua potable», precisó Fernández, recordando que en una de sus gestiones inauguró la valiosa obra.

Leonel se refirió además a los problemas de los agricultores. «Hay quejas de los sectores productivos de Nagua, quejas de los productores de arroz, porque no se limpian los canales de riego, una cosa tan elemental como es limpiar los canales, no se está haciendo aquí, afectando a los productores de arroz. Hay quejas de los consejos de regantes de que en Nagua no se está cumpliendo con eso, cosa que nosotros hacíamos permanentemente y, por eso la producción arrocera creció y hubo progreso, hubo avance y hubo desarrollo aquí en Nagua en lo que concierne a la producción arrocera», precisó Fernández.

La obra más esperada por la gente de Nagua ha sido el malecón, de la cual dijo el líder político. «La construcción del malecón de Nagua, pensé que a estas alturas eso estaría resuelto, pero ya yo sé qué es lo que está pasando, nos lo están dejando a nosotros, a la Fuerza del Pueblo, para que lo terminemos tan pronto subamos las escalinatas del Palacio Nacional», fueron sus palabras.

Sobre el recorrido

Leonel Fernández recorrió este sábado la provincia María Trinidad Sánchez, iniciando en el municipio de Nagua para presentar al candidato a la alcaldía, Joel Veras.

Luego de recorrer las calles de la ciudad junto al presidente de la Fuerza del Pueblo, el candidato a la alcaldía de Nagua enumeró las obras construidas en las gestiones gubernamentales de Fernández, al que definió como: “el hombre que transformó el municipio, preñó el municipio de obras, construyó escuelas, el acueducto múltiple, inició la construcción del malecón y; el gobierno de Luis Abinader no lo ha terminado”.

Desde tempranas horas de la mañana cientos de personas comenzaron a congregarse en los alrededores de la ruta establecida por los organizadores de las actividades que promueven, tanto la candidatura a la presidencia de la República de Leonel Fernández, como del candidato a la alcaldía Joel Vera.

La marcha caravana de los candidatos de la Fuerza Pueblo en el municipio cabecera de María Trinidad Sánchez partió desde la calle Narciso Minaya, recorrió la calle Progreso, una de las principales arterias comerciales de este pueblo costero, entre otros lugares de gran densidad poblacional e impacto social.

Fernández aprovechó su estadía en María Trinidad Sánchez para entrar en contacto con sectores políticos, sociales, económicos y religiosos de esta provincia de la costa atlántica.

El líder político luego partió con rumbo al distrito municipal de Payita, donde presentó al candidato a director del distrito, Luis Manuel Acosta; el municipio de Cabrera, donde lo recibió el candidato a alcalde Gabino Fernández y los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados; y Río San Juan, donde presentó al candidato a alcalde, Casimiro Silverio.

Desde esta provincia la caravana del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se trasladó al municipio de Sosúa, Puerto Puerta, donde estará ofreciendo apoyo a los candidatos municipales tanto de FP como de las entidades aliadas en el Frente Opositor, Rescate RD, durante este domingo.