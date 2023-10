El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró que la ola de apagones que se vive en el país se debe a la incapacidad del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por Luis Abinader.



El exmandatario dijo: “Hoy la República Dominicana vive momentos sombríos. Por la incapacidad de este gobierno hemos vuelto a la época de las velas y los inversores”, denunció el expresidente de la República, en un video publicado en sus redes sociales.



El también aspirante presidencial por la Fuerza del Pueblo prometió que en su próximo gobierno trabajará, “incansablemente para garantizar que se tomen las medidas necesarias para solucionar esta situación y proporcionar a los dominicanos un sistema energético confiable”.



Leonel Fernández recordó que cuando le correspondió dirigir los destinos del país se logró, “el Programa 24 Horas de Energía”, que hoy es añorado por los dominicanos.



Fernández explica que al Gobierno no le ha bastado con las interrupciones constantes del servicio eléctrico, “para el colmo”, estas vienen acompañadas con aumento de la tarifa eléctrica.



Manifestó que resulta “decepcionante observar cómo, en estos últimos tres años el sector eléctrico ha experimentado un deterioro acelerado. Los apagones son cada vez más prolongados y están teniendo un impacto devastador en el desarrollo nacional, en particular, en las micro y pequeñas empresas, que son la columna vertebral de nuestra economía”.



El líder político indicó en ese sentido que la situación no solo representa un obstáculo para el crecimiento económico, sino que también afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos.



Sostuvo que la prosperidad del país depende de resolver problemas básicos como la energía eléctrica.