Dijo que implementaría una estrategia de recaudación fiscal que no implique aumento de los impuestos

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, al exponer ayer su plan de gobierno ante la Cámara Americana de Comercio, propuso una estrategia de generar mayor recaudación fiscal a través de la reducción de la evasión fiscal y la equidad del sistema tributario y sin tener que crear nuevos impuestos ni aumentar los vigentes.



“Proponemos una estrategia encaminada a incrementar las recaudaciones, sin que necesariamente se aumenten los impuestos a los ciudadanos. Eso es posible lograrlo promoviendo la equidad del sistema tributario, reduciendo la evasión fiscal, disminuyendo el gasto tributario, creando condiciones de incentivos y confianza para atraer a la formalidad a las empresas que pertenecen al sector informal, lo que repercutirá en la optimización de la eficiencia y la transparencia de la administración tributaria”, expuso.



Expuso que definir la meta de presión tributaria y fiscal viable en el corto y mediano plazo es el primer paso. “Sin embargo, hay que considerar que existen algunas limitantes cuando se piensa en aumentar la presión tributaria, tales como: alta dependencia de la economía dominicana de actividades que no tributan o lo hacen muy poco; los derechos adquiridos por empresas que gozan de exenciones fiscales, que impiden desmontar en un 100% las leyes de incentivos existentes; el hecho de que cerca del 30% de las exenciones corresponden a ITBIS y alimentos, bebidas no alcohólicas, salud y educación, así como altos niveles de informalidad”, reconoció.



El ciclo de ponencias de los candidatos presidenciales de la Cámara Americana de Comercio, tuvo a Fernández como primer invitado y luego asistirán Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente Luis Abinader, que busca la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



El encuentro estuvo encabezado por el por Edwin de Los Santos, presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana y William Malamud, vicepresidente ejecutivo.



Fernández estuvo acompañado por la candidata vicepresidencial, Ingrid Mendoza; el vicepresidente de la organización, Radhamés Jiménez, así como el coordinador de la campaña de Fernández , Rubén Maldonado y Omar Fernández candidato a senador de la FP y la alianza Rescate RD por el Distrito Nacional, entre otros dirigentes del partido de oposición, así como empresarios y personalidades de la sociedad civil y otros sectores sociales.



Propuesta mejora tránsito



Cuestionado sobre uno de los temas que más preocupa a la Población, especialmente en los grandes centros urbanos, el congestionamiento del tránsito, Fernández respondió que en el futuro ve a la República Dominicana eliminar de manera definitiva el concho como sistema de transporte masivo y sustituido por autobuses confortables.



Igualmente, dijo que se construirán más líneas del Metro y elevados para dar respuesta a la problemática. Fernández argumentó que debido al desarrolla las familias han tenido la posibilidad de comprar más vehículos y que en los hogares de clase media hay hasta dos y tres vehículos y que eso ha contribuido en el congestionamiento del tránsito en ciudades como Santo Domingo y Santiago.



Números economía son ficción



En su exposición sobre su propuesta de gobierno, el expresidente sostuvo que los datos que ha dado el presidente Luis Abinader sobre el bienestar económico que dice hay en el país, no corresponden a la realidad y que son ficción.



“Si la economía solo ha crecido 3.6% durante el actual mandato, ¿cómo se explica, entonces, que el PIB actual haya aumentado en 41 mil millones de dólares, para alcanzar la cifra de 120 mil millones de dólares?”, se preguntó Fernández.



Explicó que eso obedece a tres factores. “Primero, al efecto inflación, que durante los últimos tres años y medio ha tenido una acumulación de un 27%; segundo, a la apreciación cambiaria de 1.34%; y en parte al incremento de la producción real. Al cambiar el PIB nominal, calculado en pesos dominicanos, a dólares, se genera aparentemente, un PIB de 120 mil millones de dólares, que aunque deseable, resulta, más bien, de operaciones estadísticas y solo existe en el mundo de la ficción”, sostuvo en su discurso.



Fue insistente en que la actual gestión se ha producido un retroceso.

Fernández se mostró optimista con el futuro

El expresidente de la República sostuvo que la República Dominicana es un país con gran potencialidad al futuro y que con algunas excepciones, ha experimentado crecimiento durante los últimos 50 años. “Tenemos estabilidad política porque los actores siempre hemos puesto el interés del país por encima de los intereses particulares”, expuso. Dijo además que todo el que visita el país en calidad de turista queda encantando con la belleza de la República Dominicana y es “es el país en el que todo el mundo dice que hay que estar”. Fernández también expuso su plan de gobierno sobre la seguridad ciudadana, el mejoramiento del sistema de salud, la seguridad social, la infraestructura, la agropecuaria y la innovación y tecnología, y otros temas de interés de la agenda nacional.

La capital

El futuro del país es en especial al capital, lo veo con más líneas del metro que conecten áreas suburbanas y un sistema de autobuses”

Obras

Hay que construir un túnel que conecte a Santo Domingo Este con el obelisco y un puente de seis carriles que conecte a SDN con la capital”