En un acto conjunto, la oposición arreció las críticas al Gobierno del PRM y lo acusó de tratar de destruir partidos

Los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina asistieron ayer a la rueda de prensa conjunta de los partidos que integran la alianza opositora Rescate RD, un hecho que ha sido interpretado como un gesto de ambos para fortalecer el acuerdo opositor de cara a mayo. En primera línea también estuvo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez.



Es evidente que los estrategas del acuerdo opositor se vieron en la necesidad de promover un acto de esta naturaleza para frenar las críticas sobre un supuesto distanciamiento entre los aliados, especialmente el PLD y la FP, y al mismo tiempo, levantar la moral de los votantes de la oposición, afectada por el resultado de las elecciones del 18 de febrero pasado.



El protocolo del evento cuidó no generar ninguna situación de roce por los aplausos a los líderes en ese escenario, en el que Miguel Vargas, presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tuvo una participación protagónica como vocero y promotor del evento con ambos líderes políticos.



Fuera del mensaje simbólico de unidad y de cumplir una demanda de gobierno y oposición de ver en un mismo escenario a Leonel y Danilo, el comunicado de Rescate RD no trajo ninguna novedad para la alianza, fue una ratificación de los acuerdos que se habían anunciado previamente.



Con respecto a eso todo sigue igual. Cada uno participará con candidatura propia en las elecciones presidenciales y congresuales y respaldará en segunda vuelta el que clasifique en caso de que logren frenar al PRM y no gane en la primera ronda de votaciones.



También anunciaron una jornada de movilizaciones políticas para apoyar a los candidatos de la alianza en el plano senatorial a nivel nacional. En total, la oposición lleva 23 candidaturas con apoyo tripartito y las restantes en acuerdo bipartidista.

Sin embargo, en las críticas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al presidente Luis Abinader, la oposición introdujo un nuevo elemento, acusa al gobernante de tener un plan para desarticular el sistema de partidos y de una “peligrosa deriva autoritaria”.



Las bases de la oposición para esa acusación son el supuesto uso de recursos del Estado para la compra de dirigentes y candidatos opositores, compra de votos y generar una abstención inducida. También se basan en la Ley 1-24 de la DNI y el recorte del 50% de los fondos que les corresponden a los partidos en el año electoral.



“En el día de hoy, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo ha emitido una preocupante decisión que busca refrendar la arbitraria e ilegal retención de los fondos de los partidos políticos que el artículo 224 de la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral establece que deben ser entregados en un año electoral. Además, esta sentencia vulnera derechos fundamentales, como los de participación política y libertad de asociación consagrados, respectivamente, en los artículos 216 y 47 de nuestra Carta Magna”, expresa el documento de la oposición sobre el fallo del TSA que rechazó un amparo para que les entreguen los fondos faltantes.



“En tal virtud, desde la Alianza Rescate RD manifestamos nuestro más rotundo rechazo a esta decisión, por considerarla injusta, antidemocrática y violatoria de preceptos constitucionales. Instamos al gobierno del presidente Abinader a que cumpla con el mandato del artículo 224 de la Ley de Régimen Electoral y con las dos comunicaciones del pleno de la Junta Central Electoral en las que se exige la entrega de estos recursos a los partidos políticos”, expone el documento leído en la rueda de prensa.



Sobre la Ley de la DNI, dicen lo siguiente: “Del mismo modo, en su ambición desmedida de poder, han llegado al peligroso extremo de haber promovido, en base al engaño y el ocultamiento, la alevosa aprobación de la Ley 1-24. Esa ley convierte al DNI en un servicio de inteligencia, similar al de la dictadura trujillista, pero con las herramientas del siglo XXI”.



La oposición sostiene que esas acciones van más allá de las intenciones del PRM de retener el poder. “Estas acciones, más allá de retratar la intención de imponer el proyecto reeleccionista a cualquier precio, desvelan los reales propósitos del presidente y sus aliados: desarticular el sistema de partidos de la República Dominicana, con lo cual peligra la democracia y la libertad que tanto han costado a nuestra nación. Por eso queremos alertar a la sociedad acerca de la peligrosa deriva autoritaria, antidemocrática e intolerante que está tomando este Gobierno. Eso llega, incluso, a amenazar el régimen de libertades ciudadanas establecidas en nuestra Constitución”, acusa la oposición al gobierno en el documento que define la ruta de cara a mayo.



Aseguran que el PRM es retroceso



El documento leído por Vargas señala que en la gestión del PRM se ha deteriorado la vida de la gente. “Nuestro pueblo no soporta el alto costo de una comida cara que no puede comprar, que sufre cada día ante el temor de ser atacado por los delincuentes. Que el narcotráfico se adueña de nuestras calles, que ya no aguanta los constantes apagones con una factura cada vez más cara. Que se irrita ante los tapones que desbordan nuestras ciudades, sin soluciones viales por parte del gobierno”, enumeró.



Igualmente, criticó el endeudamiento que dice lleva el Gobierno del PRM sin dar ninguna explicación y sin inversiones importantes. “Un pueblo que padece y se escandaliza por el alto endeudamiento sin control, sin explicaciones ni resultados. Por el dispendioso gasto corriente, junto a la más baja inversión pública de toda nuestra historia. Sobre todo, pierde la fe en el futuro, fruto de la indolencia del Gobierno que intenta engañarnos vendiendo un fantasioso relato que dista mucho de la penosa realidad que golpea a toda la población”, puntualiza el documento leído en la rueda de prensa.



“Además de incapaz e improvisador, tenemos un gobierno que miente, manipula y simula de forma inescrupulosa y descarada. La mayor evidencia son los numerosos escándalos de corrupción que tienen lugar en esta administración. No hay una sola institución del Gobierno central en la que durante este cuatrienio no se haya destapado al menos un caso de licitaciones amañadas, nepotismo, desvío de recursos, prevaricación, acoso y un sinnúmero de violaciones a la ética y la transparencia que tanto predican el presidente y sus funcionarios, pero que no practican”, apunta.



Afirman que el presidente y sus funcionarios dicen que son transparentes y no lo son. “Dicen ser honestos y tampoco lo son, todo lo cual nos hace recordar la frase de Peña Gómez cuando se refería a los moralistas de hojalata” expresa. Afirman que el prometido gobierno del cambio facasó”.

Acusan al Gobierno de errar en el manejo del delicado tema haitiano

La oposición, en la redacción del documento, tomó un espacio para criticar el manejo que ha dado el Gobierno a la crisis de Haití, que califica de errático e improvisado. “Ese es el caso de decisiones adoptadas que han puesto en peligro al sector productivo nacional y al comercio en la zona fronteriza, llevando a muchos a la quiebra”, puntualiza. Igualmente, acusan al presidente de la República de asumir posiciones ambiguas. “En la crisis de Haití, el presidente presenta cada día al pueblo dominicano posiciones ambiguas y contradictorias con el único propósito de buscar beneficios para su proyecto reeleccionista. Asume posiciones públicas en el país y otras a puertas cerradas con la comunidad internacional, las cuales resultan lesivas a nuestros intereses nacionales”, denuncia. Con respecto al torneo electoral y las críticas que hace la oposición a la supuesta compra de cédulas, dijo que defenderán sus derechos en el marco de la Constitución y la institucionalidad. “Queremos dejar claro ante el país que trabajamos con tesón para construir una mayoría social y electoral histórica, que será promotora de un rumbo distinto para la nación dominicana, que juega limpio y sabrá defender la voluntad popular expresada en las urnas”.

Margarita “se robó” el show e Ingrid Mendoza no asistió al evento

En la actividad, en la que participaron los principales dirigentes del PLD, la FP y el PRD, así como los candidatos a senadores y diputados de esos partidos, no asistió la compañera de boleta de Leonel Fernández, Ingrid Mendoza. La propia dama informó que tenía compromisos previos para esta semana antes de ser electa candidata vicepresidencial y expresó palabras de apoyo a la actividad de la oposición. La otra dama que generó comentarios fue la exvicepresidenta Margarita Cedeño. Al parecer llegó tarde al acto y la maestra de ceremonias tuvo que detener la conducción del evento por los aplausos que generó la dirigente del PLD cuando llegó al Salón Presidencial del Hotel Embajador, donde se desarrolló el acto. La dama también se tomó su tiempo para saludar a los dirigentes que estaban colocados en la línea principal del acto, entre ellos Leonel Fernández, exesposo de Cedeño. Entre los asistentes se escucharon quejas porque supuestamente las organizaciones de oposición no decidieron llevar una candidatura única para las elecciones presidenciales del 19 de mayo.

