El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, acusó al gobierno de ser responsable del alto nivel de abstención en los pasados comicios municipales.



Durante una alocución a través de una cadena de radio, televisión y redes sociales, donde reconoció que el desempeño de su organización política no estuvo a la altura de las expectativas, Fernández expresó que “desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia orientada, precisamente, a provocar la abstención electoral, en perjuicio de nuestro partido y de otras organizaciones de oposición”.



Señaló que el Gobierno utilizó esa estrategia debido a que está consciente de que actualmente hay un malestar en la sociedad dominicana; que el año pasado la economía escasamente creció por encima del 2 por ciento del PIB; que persiste un alto costo en los productos de la canasta básica familiar.



También, porque hay poco circulante de dinero; que distintos sectores de la economía nacional se encuentran virtualmente paralizados; y que la inseguridad ciudadana mantiene en zozobra a la familia dominicana.



“Ante una situación de esa naturaleza, tenía que tratar de evadir el inevitable voto de castigo que le esperaba en las urnas. Para eso, extendió la entrega del bono navideño hasta el fin del actual ciclo electoral en el mes de junio; concedió un bono escolar en febrero”, afirmó el también candidato a presidencia de la República por la FP



“La adjudicación indiscriminada de tarjetas Supérate; de electrodomésticos; de dispositivos electrónicos para la conexión con el Telecable; el otorgamiento de pensiones especiales, así como de otras ayudas sociales, todo lo cual fue debidamente denunciado”, continuó diciendo en cadena nacional.



Señaló que con eso, no había necesidad de comprar el voto, pues bastaba que se frenara su ejercicio, en desmedro del adversario del Gobierno.



Victoria a destiempo



Enfatizó que con tan solo el 22 por ciento de los votos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados conquistaron más del 70% de los alcaldes y que eso evidencia que el 78% que se abstuvo o no votó por ellos, es porque no se sintió identificado con sus promesas incumplidas y sus cantos de sirena.



Dijo que esos resultados evidencian que ha surgido una situación de crisis de representatividad en el país.

“El oficialismo ha cantado victoria a destiempo. Los resultados obtenidos en su favor, además de ser pírricos, fueron logrados en base a un uso desmesurado y abusivo de los recursos del Estado”, refirió al señalar que el gobierno habían vaticinado, con la precisión de relojero suizo, que junto a sus aliados conquistaron más del 70 por ciento de los alcaldes.



Fernández explicó que en el Derecho Comparado, donde se prueba que en unas elecciones hubo compra de votos, como refirió la Comisión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe sobre el proceso del 18 de febrero, hace que dichas elecciones sean anuladas. Dijo que por esa práctica delictual, hay sentencias que anulan elecciones en países como México, Argentina, Brasil y Costa Rica.



Denunció que para el momento culminante del proceso electoral la embestida fue incontenible; se visitaron hogares; se instalaron centros de compras de cédulas en los alrededores de los colegios electorales; y hasta se ejerció presión e intimidación en votantes opositores.



“Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral, para que en su condición de árbitro y organizador del proceso electoral, adopte todas las medidas necesarias, para impedir que acciones como las que precedieron el pasado proceso electoral y se incurrieron el día de las votaciones, vuelvan a repetirse”, manifestó al señalar que de no hacerlo, se debilitaría la democracia e instauraría en una “dinerocracia”.

FP no estuvo a la altura de las expectativas

Leonel Fernández reconoció y agradeció a todos los que depositaron su confianza en Fuerza del Pueblo y señaló que “a pesar de haber crecido un 76.7 por ciento con respecto a nuestra votación del 2020, no estuvimos a la altura de nuestras expectativas”.



“Pero ahora, es momento de mirar hacia adelante, con espíritu patriótico, como siempre nos ha caracterizado. Es tiempo de continuar la lucha, para restituirle un sentido de dignidad, honra y decencia a la política. Que una vez más, la consigna es vergüenza contra dinero’, dijo Fernández al referir que para la democracia dominicana, las elecciones recién transcurridas fueron un luto nacional, no motivo de júbilo y alegría.