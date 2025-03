El último caso de sarampión autóctono en la República Dominicana se confirmó en 2001 y fue en 2010 cuando el país fue declarado libre de esta enfermedad altamente contagiosa.



Sin embargo, actualmente existe el riesgo de importación de nuevos casos ante múltiples brotes en la región de Las Américas, especialmente en Estados Unidos, lo que llevó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a reconfirmar su alerta epidemiológica el pasado viernes 28 de febrero.



Frente a este aviso epidemiológico, el Colegio Médico Dominicano (CMD) emitió un comunicado en el que informa que “debido al alto número de turistas y la alta migración que impacta nuestra nación, así como el crecimiento de los sectores antivacunas; debemos estar alerta y acentuar las medidas de prevención; haciendo énfasis en la vacuna”.



El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, instó a la población a vacunarse de esa y otras enfermedades inmunoprevenibles, especialmente a los niños y la población que no ha sido vacunada.



Consultado al respecto, el médico epidemiólogo Carlos Féliz exhortó a las autoridades sanitarias a que esta alerta sirva de llamado a la prevención de otras enfermedades prevenibles a través del fortalecimiento de la cobertura del programa de vacunación.



“La preocupación es que como este es un mundo interconectado, la posibilidad de que penetren muchos casos de sarampión no es un problema lejos, las posibilidades son reales”, advierte.



No obstante, el salubrista entiende que al margen de que exista o no una alerta epidemiológica, el deber del Gobierno es que la cobertura de vacunación sea superior a un 95 por ciento.



“Ese es el nivel máximo donde hay una protección real de la población, y la otra cantidad que queda para ser vacunada, puede generar inmunidad a través de lo que se llama inmunidad comunitaria”, puntualizó.



Hay debilidad en el sistema de salud



El galeno dijo desconocer el porcentaje de cobertura del esquema básico de vacunación y lo atribuye a que no hay una política abierta de información sobre estos temas. “Si usted entra a las páginas oficiales, por ejemplo, de Epidemiología, usted no va a tener información sobre los niveles de actualización de cobertura, y eso es una debilidad”, subrayó.



“Pero es obvio que en República Dominicana, el sistema de cobertura de todas las enfermedades prevenibles que hay no está por encima de lo que son los rangos de porcentajes requeridos a nivel internacional, porque en los boletines que se emiten, usted ve que incluso aquí se reportan tétano, difteria, tosferina y eso es producto de que no existe una cobertura adecuada y real”, afirmó.



Exhorta realizar amplia campaña



Doctor, en lo inmediato, ¿qué deben hacer las autoridades sanitarias del país para evitar un brote?, preguntó elCaribe.



Desde la óptica del epidemiólogo, el Gobierno debe asumir la responsabilidad institucional de activar el tema de vacunación no solo del sarampión, también de todas las enfermedades que son prevenibles.



Habla de una campaña de vacunación que impacte a todo el territorio nacional, en la que se utilice los recursos humanos que dispone el Estado, como el personal militar de salud entrenado y el de las áreas de enfermería.



En estas jornadas de actualización de los esquemas de vacunación, exhorta a involucrar a estudiantes de enfermería.

La cobertura óptima debe de estar en un 95 %

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas (OPS). El esquema de vacunación en el país consiste en dos dosis de vacuna triple viral SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) a los 12 y 18 meses de edad respectivamente. La cobertura óptima de vacunación es de 95% en población de 12 a 23 meses. A principio de marzo del año pasado, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dijo: “No obstante a que el país cuenta con excelente cobertura de vacunación del sarampión, la cual está por encima del 98 %, se han fortalecido las medidas de control para evitar casos importados de la enfermedad”.



La memoria institucional 2024 de Salud Pública no precisa el dato de la cobertura, solo destaca entre los logros de ese año que se administraron 5,325 254 de dosis de vacunas del Esquema Básico de Inmunización, ofertadas de manera gratuita en 1,430 puestos de vacunación, así como en jornadas intensivas en las comunidades, que impacta de manera directa a más de un millón de ciudadanos en todo el territorio nacional, con una inversión de RD$2,356,306,5 79.07.