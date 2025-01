El mandatario dijo que presentará su propuesta en la reunión tripartita que se efectuará en febrero para beneficiar a los empleados no sectorizados

El presidente Luis Abinader anunció una propuesta de aumento salarial de no menos del 20 % para los empleados no sectorizados.



Esta propuesta se presentará en la primera reunión tripartita de febrero, con la participación de patronos y del sector sindical.



Abinader enfatizó que los aumentos salariales anteriores han sido “reales”, y recordó el aumento del 19% al salario mínimo del sector privado no sectorizado en 2023, acordado por el Comité Nacional de Salarios.



Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el mandatario dijo que este aumento beneficiará a una gran parte de los trabajadores que no pertenecen a los sectores sindicalizados tradicionales.



Destacó la importancia de este aumento como parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores.



Inversión municipal



El presidente Luis Abinader resaltó la contribución de los gobiernos locales durante su administración, con una inversión de 6,000 millones de pesos destinada al desarrollo de municipios y distritos municipales en todo el país.



Abinader enfatizó la eficacia de los Gobiernos municipales en responder a las necesidades ciudadanas y mejorar la calidad de vida.



Además, explicó el Gobierno aprobó la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación y la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos para fortalecer la institucionalidad.



La estrategia gubernamental para un desarrollo equilibrado se basa en tres pilares fundamentales: mayor atención a las demandas locales, mejora de los servicios municipales y transparencia y fortalecimiento municipal.



Iniciativas



El presidente Luis Abinader destacó la inversión de 6,000 millones de pesos en programas de apoyo a los gobiernos locales.



Esta iniciativa ha permitido la construcción y mejora de aceras, contenes, asfaltado de calles, así como la creación de nuevos cementerios, funerarias, mataderos y espacios públicos.



A través de 96 Consejos de Desarrollo Municipales, se lograron 86 planes de desarrollo y 14 planes de ordenamiento territorial, integrando las necesidades presentadas en el presupuesto general del Estado.

Además, explicó que se implementaron 138 nuevos portales transaccionales municipales, lo que fortalece los procesos de contratación pública en 190 localidades.



Actualmente, se registran 85 intervenciones en proceso que impactan a más de 2 millones de personas, incluyendo la construcción de 53 cementerios, 21 funerarias, 7 mataderos, 4 mercados y 186 kilómetros de calles en proceso de asfaltado en 19 provincias.



El presidente Abinader también destacó la creación del Registro Único de Demandas Ciudadanas y el Sismap Municipal, que coordina el manejo de residuos sólidos a través de 143 gobiernos locales. Dijo que se ha invertido RD$ 738,296,710 en la adquisición de 199 camiones compactadores y de volteo, cubriendo el 15% de los residuos sólidos urbanos en todo el país. Explicó que se realizaron 96 Consejos de Desarrollo Municipales, que resultó en 86 planes de desarrollo y 14 planes de ordenamiento territorial.

Habrá cambios en el Gobierno

El presidente Luis Abinader anunció cambios próximos en el tren gubernamental, en respuesta a preguntas sobre posibles movimientos de funcionarios y recientes denuncias.



Abinader destacó que su gobierno ha tomado medidas ejemplares contra la corrupción administrativa y enfatizó la importancia de presentar pruebas para cualquier denuncia.



“Cualquier acto de corrupción o cualquier denuncia siempre será remitido a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, y si se encuentran méritos, el caso podrá avanzar al Ministerio Público”, afirmó Abinader.

Aporte

El aporte directo del Estado a los gobiernos locales experimentó un aumento sustancial del 48%

Formación

También se capacitaron más de 21,500 servidores municipales en el Instituto de Capacitación de la LMD