En medio de los desafíos que enfrenta el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras los resultados de las elecciones pasadas, varios miembros del Comité Político de esa organización partidaria hicieron un llamado a la unidad y a la autocrítica.



En ese sentido, el exministro de Turismo, Francisco Javier García, enfatizó la necesidad de que el PLD realice una evaluación exhaustiva de su desempeño en las pasadas elecciones. Según García, el partido debe reconocer sus errores para evitar repetirlos en el futuro.



“Si no conocemos y reconocemos nuestros errores estamos condenados a repetirlos, tampoco podemos pasar la página”, expresó García, entrevistado en el programa El Sol de la Mañana.



Ponderó el liderazgo de Danilo Medina, de quien destaca su experiencia y entrega, aspectos que constituyen la garantía de unidad y fortalecimiento de la organización.



“El PLD necesita a Danilo Medina. Danilo después que concluyó su mandato como jefe de Estado, ha estado en una fase de sacrificio a favor del PLD, por lo que estoy en desacuerdo con su postura de no aceptar su repostulación a la presidencia del Partido”, dijo



Por su parte, Jaime David Fernández Mirabal instó al PLD a enfrentar las acciones que procuran su destrucción con espíritu de cuerpo.



Jaime David advirtió sobre las “fuerzas oscuras” que pretenden destruir al PLD, situadas por encima del gobierno y del PRM.



Explicó que, a pesar de los resultados electorales, el Partido de la Liberación Dominicana, es una organización con presencia y accionar en cada rincón de República Dominicana.



“Responsabilizar a la dirección del PLD de los resultados del pasado proceso comicial es toda una campaña para desmoralizarnos, acusarnos y provocar pleitos entre nosotros”, dijo el también miembro del Comité Político peledeísta en un audiovisual divulgado en la aplicación de mensajería digital WhatsApp.



El reinicio del PLD



Alexis Lantigua, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, proclamó que las y los peledeístas tienen que juntarse para reiniciar la organización, continuar unidos para avanzar y trabajar mancomunadamente para triunfar.



Lantigua dijo que no solamente es poner el oído en el corazón del pueblo, sino conversar, escuchar y dejar el tribalismo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, deponiendo ese tipo de actitud.

Grandes expectativas con el X Congreso

Robert de la Cruz, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), anunció que en la reunión del domingo, el Comité Central conocerá de la convocatoria al X Congreso del partido. De la Cruz expresó que el PLD tiene grandes expectativas con miras a este congreso.



Este X Congreso del PLD se celebrará en un momento crucial para el partido, que busca reinventarse y fortalecerse de cara a los desafíos futuros.