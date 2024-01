Ni el presidente Luis Abinader ni el PRM han informado del total de los integrantes del equipo de campaña de las elecciones de febrero y mayo de este año.



En una comunicación fechada el 8 de este mes, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y coordinador general de la campaña del partido oficial y de la reelección del presidente Luis Abinader, pidió una licencia como funcionario sin disfrute de salario a fin de asumir los compromisos políticos.



Paliza dijo que la decisión está enfocada en los principios y valores que asume la gestión del presidente Abinader.



“En consideración de las responsabilidades políticas que me fueron encomendadas a propósito de los torneos electorales que se avecinan y en concreción de los principios y valores que abrazan la presente gestión, le solicito que respecto de mis funciones como ministro administrativo de la Presidencia, me sea otorgada una licencia, sin disfrute de sueldo, a partir del miércoles 17 de enero de 2024, durante el referido periodo”, establece la comunicación.



La decisión del alto funcionario del Gobierno da inicio a una promesa que hizo el presidente Luis Abinader en declaraciones a distintos medios de comunicación en más de una ocasión.



“Debo presentar un equipo de campaña y ese equipo debe renunciar o tomar licencia. Creo que la idea de muchos es renunciar y eso ocurrirá en los próximos días”, dijo el mandatario al conversar con el Grupo de Comunicaciones Corripio el 30 de agosto del pasado año.



De manera oficial, el PRM solo ha informado sobre tres integrantes de la campaña, además de Paliza, los senadores Faride Raful, cocoordinadora de la campaña del PRM y Eduardo Estrella, asumirá la coordinación de la coalición de los partidos aliados. En los casos de Raful y Estrella, no pueden tomar licencia porque sus cargos son de elección directa.



En tanto, los coordinadores de la campaña municipal del PRM, Kelvin Cruz, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y titular de asuntos municipales del PRM, así como Víctor D’ Aza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana, tienen responsabilidades en el Estado en instituciones autónomas.



La Ley Electoral 20/23 obliga a renunciar de sus cargos solo a los funcionarios que tienen candidaturas. Sin embargo el presidente Abinader ha asumido que los funcionarios que tengan mayor responsabilidad en la campaña dejen sus cargos una promesa que empezó a cumplirse con la decisión de Paliza.

Mayoría integrantes de equipo son funcionarios

La mayoría de los integrantes del equipo de campaña del PRM son funcionarios de las principales instituciones del Estado. Entre los integrantes figuran, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente, Luis Valdez, Deligne Ascención, Tony Peña, Yayo Sanz, Wellington Arnaud, Nelson Arroyo, Samuel Pereyra, Ito Bisonó, Roberto Salcedo, Fellito Suberví, Gloria Reyes, entre otros dirigentes y funcionarios del partido oficial.