Las aspirantes a la vicepresidencia de la República tuvieron un gran desempeño al hablar sobre los temas nacionales

Un debate histórico en en el que las candidatas a la vicepresidencia de la República Raquel Peña, Zoraima Cuello e Ingrid Mendoza demostraron capacidad, preparación y altura, fue el primer evento de esta naturaleza realizado, anoche, con el auspicio de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)..



Las representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), respectivamente, hablaron de los principales temas de interés nacional y exhibieron el dominio que tienen de ellos, así como los retos y desafíos que tiene el país en materia económica, educativa, migración, medio ambiente, transparencia, justicia, mujer, juventud y poblaciones con capacidades diferenciadas.



La confrontación de ideas y ejecutorias gubernamentales fueron fundamentales al momento de abordar cada uno de los temas sometido a discusión, sobre todo entre las candidatas Peña, por el partido de gobierno, y Cuello, de la pasada administración gubernamental.



Desde la primera pregunta el escenario se convirtió en un lugar para discutir posturas respecto a temas trascendentales; al referirles sobre su rol al mando del Gobierno, en ausencia del presidente de la república, en caso de que ingresen miembros de las bandas que operan en Haití, las féminas expusieron firmemente sus posturas.



Cuello, del PLD y compañera de boleta de Abel Martínez, enfatizó en que hace falta un plan integral para abordar el control migratorio, algo en lo cual trabajarán inmediatamente lleguen al Gobierno pero en caso de que al territorio ingresaran haitianos miembros de bandas armadas, activaría el protocolo de seguridad establecido para ese tipo de situaciones de emergencia.



Mendoza, quien va junto a Leonel Fernández por la FP, describió que en la actualidad hay una situación de descontrol en el tema migratorio pero en un futuro gobierno liderado por ellos, se tomarían las previsiones para evitar el ingreso y si se da, usaría las Fuerzas Armadas y el cuerpo del orden para resguardar la soberanía nacional e integridad de los dominicanos.



Peña, actual vicepresidenta y candidata a la reelección con el presidente Luis Abinader, enfatizó que sería imposible que criminales haitianos ingresen a RD en referencia a las medidas que como gobierno han tomado y a la construcción de la verja perimetral, sin embargo, enfatizó que si esto ocurriese, el Gobierno tiene un plan para dar respuesta. Las Fuerzas Armadas están debidamente preparadas para responder y devolverlos a su país.



Zoraima Cuello puso en entredicho la seguridad de la frontera como afirma la vicepresidenta y puso como ejemplo los casos de migrantes que ingresan al país con complicidad y por corrupción de militares a quienes pagan 10 o 15 mil pesos, a lo que Raquel Peña ripostó enfatizando que hay cifras históricas de la cantidad de deportados por esta gestión gubernamental.



Educación y cuestionamientos



Al hablar respecto a la ruta a trazar para mejorar la inversión del gasto en educación, las candidatas de los partidos de oposición coincidieron en establecer la necesidad de fortalecer la formación y capacidad de los docentes y directores de centro tanto en términos educativos como en mejorar sus condiciones de vida y acceso a nuevas tecnologías, así como la educación bilingüe.



La vicepresidenta de la República, también coincidió en la mejora de los docentes y directores de centros educativos públicos, haciendo énfasis en que desde que asumieron la función ha trabajado en mejorar la calidad de la educación, citando como ejemplo la educación a distancia por la pandemia del COVID-19 y la mejoría en los resultados de la prueba PISA.



Ingrid Mendoza replicó que el 60% de los niños menores de diez años, de acuerdo con recientes informes, no comprenden lo que leen, en tanto que Zoraima Cuello describió el informe de veeduría del Pacto Educativo refleja que la cobertura en niños de 0 a 2 años es de un 6.55 y de 3 a 5 es de 57% por lo que cerca del 50% no están en el aula.



“No sé de donde se sacan esas estadísticas pero la realidad que nosotros estamos logrando es otra. Es verdad que son lentos los progresos que podemos alcanzar en educación y todo el mundo que sabe lo que es manejar el tema de educación, saben que los cambios no se ven de hoy a mañana, sin embargo, los partidos que han gobernado anteriormente en nuestro país, no sé qué hicieron en educación”, enfatizó Peña en la réplica a los comentarios de sus compañeras.



Las aspirantes vicepresidenciales también expusieron sobre propuestas para atender los “ninis”, población que ni trabaja ni estudia, y destacaron la posibilidad de acceso a primer empleo, capital semilla, y más acceso a educación.



Raquel Peña hizo notar la construcción de ocho nuevos centros del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ampliación de la cobertura técnico profesional a través del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), programa 14/24 y nuevos centros de la Universidad Autónoma de santo Domingo.



En tanto que Zoraima explicó que 52 mil jóvenes desertaron de las escuelas y solo 839 se reinsertaron en las aulas. “Esos son resultados” le respondió enfáticamente a la candidata vicepresidencial, quien antes había expresado estar escuchando “poesía de gobiernos anteriores” y que el PRM sí está transitando el camino correcto.

Las aspirantes a la vicepresidencia de la República por el PRM, PLD y FP debatieron por primera vez en la historia de la República Dominicana.

Transparencia y rendición de cuentas



Al hablar de planes para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, la candidata a la reelección por el PRM enfatizó que esta gestión gubernamental la levantado la bandera de la transparencia y han manejado el presupuesto nacional con “más transparencia que nunca”.



Señaló que han manejado con justeza los recursos del Estado y es imposible seguir viendo, como se veía en años anteriores, el mal uso o uso indebido de los fondos públicos.



“El presidente Abinader es un presidente honesto, yo soy una vicepresidenta honesta, que nosotros hemos querido venir a ser servidores públicos para hacer un uso eficiente pero sobre todo un uso pulcro de lo que son los recursos del Estado”, respondió al destacar que se estaba perdiendo la credibilidad en los gobierno dominicanos.



De igual modo, enfatizó que esa administración ha hecho un uso eficiente del presupuesto del Estado.

Las palabras de Peña fueron respondida por la compañera de boleta de Martínez, quien destacó que en sus 25 años como servidora pública y como empleada privada, no comulga con actos inadecuados pero tampoco tolera la persecución política.



“Nunca he comulgado con actos inadecuados y que violen los principios éticos pero no solamente eso, en nuestro gobierno, tendremos tolerancia cero a cualquier acto indecoroso que viole cualquier reglamento de ley nacional. Pero además de no tolerar este tipo de cosas, tampoco tolero la persecución política y los casos que no tienen fundamento jurídico”, enfatizó.



Invitó, además, a la población a ingresar a los portales web del Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y que busquen la transparencia de la que habla el Gobierno, porque ahí no hay datos reportados desde el año 2022.



“Yo personalmente, haciendo levantamiento en las instituciones públicas, encuentro un desfase en la transparencia desde el año 2022”, señaló a decir que es bueno tener pendiente que los datos que ella presentó durante el debate fueron obtenidos en los portales del Consejo nacional de Competitividad y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.



Cuello dijo que la deuda pública se ha aumentado por el valor de 40 años y la inversión de la deuda pública es la más baja de los últimos 70 años.



En tanto que Mendoaa, al hablar de transparencia, recordó que los marcos jurídicos con los que cuenta RD para abordar ese tema, fueron creados en los gobiernos de Leonel Fernández.



“No podemos hablar de transparencia en un gobierno donde por ejemplo se hace una negociación sobre Aerodom, en un despacho cerrado, y se manda inmediatamente al Congreso para ser aprobada de urgencia o como mencioné hace un rato, donde se dan pensiones de manera incontrolada a los opositores, simplemente con un fin electorero”, cuestionó.

El debate organizado por ANJE se realiza en la sede de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Desarrollo mujer rural y los feminicidios

La candidata del PLD habló de los planes que permitan a la mujer, no solo rural, tener acceso a mejores oportunidades de vida, empleo, educación y desarrollo. La representante de la FP refirió la necesidad de otorgar créditos para el desarrollo de emprendimientos en tanto que la candidata oficialista destacó que el 61% de los préstamos que ha otorgado el Gobierno han sido a micros, pequeñas y medianas empresas, principalmente lideradas por mujeres, así como las compras que hace el Estado a Mipymes priorizan a la mujer.



Cuello lamentó y denunció el deterioro de la atención a las víctimas, sobre todo en lo que tiene que ver con las casas de acogida donde las mujeres abusadas y sus hijos no reciben una adecuada atención. A lo que la vicepresidenta de la República respondió enfatizando que de dos centros que había cuando asumieron las riendas del Estado, los han aumentado a doce

Hemos querido venir a ser servidores públicos para hacer un uso eficiente pero, sobre todo, un uso pulcro de los recursos”

Raquel Peña

Candidata vicepresidencial PRM

Haciendo levantamiento en las instituciones públicas encuentro un desfase en la transparencia desde el año 2022”

Zoraima Cuello

Candidata vicepresidencial PLD

No podemos hablar de transparencia en un gobierno donde se hace una negociación, Aerodom, en un despacho cerrado”

Ingrid Mendoza

Candidata vicepresidencial FP