Aspirantes a cargos de elección popular han llenado de propaganda las avenidas y se movilizan en las calles

La precampaña electoral o campaña interna de los partidos comienza en veintidós días, pero desde hace semanas y en algunos casos meses, aspirantes a puestos electivos de distintos partidos ya han instalado vallas o afiches en distintas zonas del país en violación a disposiciones de la Ley 33-18 y de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíben esta práctica a destiempo.



Aunque muchos de los aspirantes se cuidan de mencionar las plazas a las que aspiran en esos letreros, algunos sí se han atrevido a hacerlo, pero más allá de esto, se han lanzado a las calles a promover sus candidaturas.



Estas acciones anticipadas al período establecido para la precampaña tienen sanciones que establece el artículo 78 de la Ley 33-18, que llevan multas entre 20 a 200 salarios mínimos o hasta el rechazo de las candidaturas de los aspirantes, pero corresponde a la JCE hacer que esto se cumpla.



“Los aspirantes que inicien campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”, indica el numeral ocho del artículo 78 de la referida legislación.



Además de la prohibición de los afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlantes (disco light) que promocionen candidaturas a cargos de elección popular de cara a los comicios de 2024, los aspirantes y los partidos políticos tampoco pueden realizar actos multitudinarios que no sean bajo techo.



Movilizaciones en las calles



No obstante, algunas organizaciones han hecho actividades que han convocado a miles de personas y se encuentran en las calles realizando diversas acciones propagandísticas para las candidaturas y promueven figuras.



Tal es el caso del partido Fuerza del Pueblo (FP) que se ha movilizado en las calles en varias ocasiones, obviamente antes del 2 de julio, que es cuando arranca formalmente la precampaña según el calendario electoral de la JCE. En enero de este año, la Fuerza del Pueblo concentró en el parque Colón de la capital a cientos de simpatizantes, entre la mayoría de estos jóvenes. Posteriormente, en marzo, miles de mujeres del referido partido marcharon por el alto costo de la vida, la inseguridad y el desempleo por las calles de la capital desde el parque Enriquillo hasta el parque Independencia. Luego, en mayo, el líder esa organización, Leonel Fernández, encabezó otra marcha en el Día del Trabajador desde la avenida Francisco del Rosario Sánchez hasta el Parque de Independencia.



Otra organización que no se ha quedado atrás en estas acciones es el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). De hecho, para para este fin de semana planea realizar un programa denominado “Esfuerzos Concentrados”, asambleas y encuentros con diferentes sectores en todo el territorio nacional, mientras que el candidato presidencial de esa organización, Abel Martínez, hará visitas puntuales y participará este sábado en una marcha contra el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana entre otros males.



Hoy, Martínez encabezará una gran marcha en Santo Domingo Este, donde acompañará al proclamado candidato del PLD a la Alcaldía de ese municipio, Luis Alberto Tejeda, en la marcha del partido morado contra el alto costo de la canasta familiar, la delincuencia y el mal manejo de la basura.



La marcha peledeísta comenzará a las 4:00 de la tarde en el Instituto Politécnico Pilar Constanzo, en la calle Olegario Vargas, cerca de la avenida España, frente a Los Molinos. Recorrerá los sectores La Francia, Simonico, Pueblo Nuevo, Las Américas y Maquiteria. Culminará en la calle Primera de Maquiteria, esquina avenida San Vicente de Paul.



Ya para el 8 de julio, cuando habrá iniciado el período de precampaña, el candidato presidencial del PLD encabezará lo que ha denominado “una gran marcha” en la capital contra el alto costo de los alimentos, por el empleo y mejora de los servicios de salud.



Propaganda arropa al GSD



En el caso del Gran Santo Domingo, las vallas, afiches y pantallas publicitarias con propaganda política arropan las calles y avenidas para promover a los precandidatos presidenciales, municipales y congresuales, según constató elCaribe en un recorrido.



Entre los anuncios políticos más presentes en las numerosas vallas publicitarias ubicadas en la concurrida avenida 27 de Febrero están los que contienen el rostro del expresidente de la República, Leonel Fernández. En ellos se lee la palabra “Inscríbete” y “Rumbo a los 2 millones”, para invitar a quienes transitan a unirse al partido Fuerza del Pueblo, presidido por el exmandatario. En la misma avenida también se visualizan grandes pancartas con la fotografía de Abel Martínez, que aspira a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Junto a su foto se presenta el eslogan “Aguanta… que falta poco”, que se ha acuñado en la organización política que busca retomar el poder.



También los hay de aspirantes del PRM y de los que promueven la reelección del presidente Luis Abinader.

El 2 de julio comienza la precampaña electoral

De conformidad con el calendario de actividades administrativas y plazos legales de la Junta Central Electoral, de cara a las elecciones ordinarias y generales del año 2024, el período de precampaña o de campaña interna comienza el domingo 2 de julio.



Esto, en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, que establece que este período comienza el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos.



Los partidos políticos escogerán a final de este año sus candidatos, pero cada una de las organizaciones tienen métodos distintos.

