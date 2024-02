La compra de votos, el incumplimiento de promesas políticas y la distancia desmotivan a los ciudadanos

Al concluir las elecciones municipales se tornó muy notoria la abstención de votantes durante el desarrollo de estos comicios, razón por la que muchos se preguntan por qué más de la mitad de los dominicanos no fue a votar.



Tras un recorrido realizado por varios sectores del Distrito Nacional se les preguntó a los dominicanos con derecho a ejercer el voto la razón por la que se abstuvieron de votar.



Una de los motivos más frecuentes que durante la trayectoria algunos dominicanos dieron de por qué no votaron es por la indignación que les produce que simpatizantes de diversos partidos les ofrecen dinero para que elijan el candidato que ellos quieren.



Tal es el caso, de la señora Carmen Ortega, quien manifestó que no cree en los políticos, porque ninguno que se respete tiene que mandar a pagar para que voten por él.



Con una voz enérgica la vendedora de cocido de la calle 41 del sector de Cristo Rey dijo: “Por esta olla que me ha dado mi comida en los últimos 12 años es que yo tengo que votar, la gente cree que porque le den 500 pesos un día van a estar comiendo durante cuatro años de un mal gobierno”.



De igual manera, se manifestó el señor Alberto Reyes de León, quien expresó que los políticos no se merecen que las personas se molesten en salir de sus casas a votar por ellos.



“Esos son unos vagos. En el tiempo que yo tengo trabajando aquí ninguno de ellos ha hecho nada por este lugar que se está cayendo a pedazos”, aseguró el vendedor de tamarindo que trabaja en el mercado de Villa Consuelo desde 1974.



En ese sentido, el motoconchista Edwin Serrano asegura que no ejerció su derecho al voto porque está cansado de sentirse usado por los políticos, que nada más se acuerdan de él durante el tiempo de elecciones.



“Nada más me buscan para las elecciones, después no. Mira, yo soy del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero no voy a votar, porque siempre te dicen que te van a conseguir un trabajo si votas por ellos y luego de ti ni se acuerdan”, afirmó con voz de decepción.



De igual modo, un vendedor de plátanos, apodado Papo, dijo que no se sintió motivado a votar porque él ya no cree en los políticos. Aunque expuso que en las elecciones presidenciales y congresionales sí va a ejercer su derecho a voto porque él tiene planes de viajar y teme que si no realiza el sufragio eso le sea de obstáculo para salir del país.



Sin embargo, no todos aseguraron que no ejercieron su derecho al voto por estar cansados de tantas promesas incumplidas, sino que el factor distancia le impidió votar, ya que no todos ejercen el sufragio en el mismo lugar de donde viven.



En este sentido se refirió Jordán Padrón, quien declaró que no votó en las pasadas elecciones municipales porque se encontraba en el sector de Guaraguao en la provincia Duarte y a él le corresponde ejercer el sufragio en Santo Domingo Este.



“Si yo no hubiera estado en Guaraguao sí hubiera votado, porque desde que tengo cédula voto, eso es un deber”, aseveró, al tiempo que afirmó que en las presidenciales sí tratará de votar.



En esa línea, también opinó el señor Danny Rodríguez, quien sostuvo que vive en el municipio de La Victoria, en Santo Domingo Norte, pero que le toca votar en Nagua provincia María Trinidad Sánchez, por lo que no ejerció su derecho al voto porque carecía de dinero para trasladarse hasta allá.



“No voté porque estaba lejos de mi colegio electoral, si no hubiera votado, porque uno necesita políticos que resuelvan no que estén ahí solo para figurear, necesitamos a alguien que organice algo de lo que está mal”, expresó.



Otra persona que se motivó a hablar con la prensa fue Jhoryi Hernández.



Mencionó que no ejerció el sufragio porque estaba muy cansado y estresado.



Agregó que ese es el único día que elige para descansar y no lo iba a tomar para ir a hacer una fila para votar.

Reacciones