Santo Domingo, Distrito Nacional. Dirigentes de los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD), pasaron a las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de este modo, respaldando la gestión gubernamental liderada por el presidente Luis Abinader, durante un acto organizado por la corriente partidaria Lealtad Política, en la Casa Honduras de esta ciudad.



Los ex dirigentes opositores fueron juramentados oficialmente por Starlin Alcántara, presidente del PRM en la Circunscripción No. 1 del Distrito Nacional.



» Juran ustedes trabajar incansablemente para que el Presidente Abinader sea reelecto nuevamente por los próximos cuatro años y que Guillermo Moreno, candidato del PRM y nuestra alianza, sea el próximo senador del Distrito Nacional a partir de las elecciones del 19 de mayo. Si es así, que “Dios y la Patria”, los bendiga y recompense. Quedan ustedes juramentados como nuevos miembros del PRM en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional. ¡Felicidades y bienvenidos”, indicó Alcántara!



En cambio, el Dr. Puro Fajardo, Presidente Mundial de Lealtad Política, elogió la determinación de los nuevos miembros, calificándola como un paso trascendental para el país.



«Los felicitamos porque han demostrado un compromiso con el progreso nacional y han reconocido los logros alcanzados bajo la dirección del presidente Luis Abinader Corona. Nos llena de satisfacción que, a través de nuestra corriente, hayan decidido sumarse al impulso de un cambio auténtico y lleno de transformaciones», expresó Fajardo ante el entusiasta aplauso de los presentes.



“El presidente Abinader ha demostrado una constancia en sus principios y acciones que merece ser reconocida. Su participación en debates, aun contando con un amplio respaldo popular de más de 60%, evidencia su compromiso con la transparencia y la democracia, y envía un mensaje claro a la sociedad en general”, agregó.



En relación a la Lealtad Política, señaló que mucha gente considera que la política y las lealtades no deben fusionarse, debido a que representan conceptos distintos. No obstante, afirmó que no comparten esa perspectiva y por esa razón decidieron lanzar esta iniciativa dentro del PRM, inspirados en las acciones, el liderazgo y la moral del actual y próximo presidente de la República, Luis Abinader.



Entre los asistentes al acto se destacaron prominentes figuras del PRM, como Starlin Alcántara y Vidal Díaz, presidente y coordinador de la entidad oficial en la Circunscripción No. 1 del Distrito Nacional respectivamente, así como el reconocido dirigente Benjamín Paulino. Además, Awilda Brito y Leónidas González, presidenta y representante de Lealtad Política en el Estado y la Ciudad de Nueva York, respectivamente y José Luis Veras, Coordinador de la Juventud de la entidad, entre otros importantes dirigentes.