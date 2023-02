Quique Antún: “Las alianzas ni son malas ni son buenas”

Para el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún Batlle, el futuro de esa organización política es a mediano y largo plazo y, entiende, que las alianzas políticas ni son malas ni son buenas, pero que sabe que han cometido muchos errores, como el de apoyar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el 1996.

“Nosotros hemos cometido muchos errores, pero el gran problema fue el sistema que se instauró en el año 1994… Y yo lo que pregunto, cuando estigmatizan al PRSC, es lo siguiente: ¿el PLD ganó sin alianzas?, ¿la nueva fuerza está buscando o no alianzas?, el PRM, que está en el poder, ¿se va a aliar o no se va a aliar?… Entonces, cuando agarran al reformismo y le dicen ´ustedes siempre buscando alianzas´, no somos nosotros, es el sistema que lo impone”, razonó Antún.