Varios especialistas analizaron las intervenciones de los candidatos a la presidencia invitados por ANJE

En los planteamientos de los candidatos a la presidencia de la República durante el debate, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), “no hubo una diferencia significativa”.



En un panel especial transmitido por CDN canal 37, los expertos Carmen Imbert Brugal, Miguel Guerrero, Julio Monteverde, Nelson Espinal, Jaime Aristy Escuder y Federico Jovine, consideraron que las propuestas, planteamientos e ideas de los tres candidatos básicamente eran similares.



Para estos comentaristas, el actual presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, durante el cara a cara se comportaron con caballerosidad y fueron tratados por los moderadores en igualdad de condiciones.



El economista Jaime Aristy Escuder explicó que ese escenario que se percibió durante el debate, de que no hubo una distancia significativa en los planteamientos de los candidatos, le beneficiaría al que resulte ganador el próximo 16 de mayo, porque entonces los partidos opositores apoyarían las reformas que se propongan a partir de agosto.



Evaluación de los candidatos



El periodista e historiador Miguel Guerrero indicó que, desde su punto de vista, cada uno de los candidatos estuvo a la altura de su condición.



“Creo que Luis Abinader estuvo a su altura, porque hizo su papel de presidente y de candidato al mismo tiempo; el doctor Leonel Fernández hizo su papel de académico, y en lo que tiene que ver con Abel Martínez, hizo el papel de candidato de oposición”, resaltó.



Julio Monteverde, abogado y especialista en comunicación y oratoria persuasiva, coincidió con Guerrero al destacar que más allá de una réplica y contrarréplica, durante el debate sobresalieron las contundentes respuestas de Martínez; las respuestas académicas de Fernández y un discurso del presidente Abinader, que más que un debate parecía una rendición de cuentas.



Mientras que el economista Jaime Aristy Escuder sostuvo que Abel Martínez fue una gran sorpresa del debate mostrando capacidad para entender los problemas nacionales y que con sus planteamientos demostró que “tiene madera para ser presidente”.



Sobre Leonel Fernández, dijo que “obviamente con toda su experiencia que tiene sabía que iba a ser una gran exposición” en cada uno de los temas relacionados a aspectos de economía, medio ambiente, empleo, educación, seguridad ciudadana, salud y otros.



Al definir la participación del candidato Luis Abinader, Aristy Escuder señaló que “definitivamente el actual presidente fue quien presentó la mayor cantidad de información estadística, de una manera muy precisa, consistente y demostrando que es capaz de dar continuidad a la política que se había estado ejecutando” en años anteriores.



Parecía una rendición de cuentas



La periodista y abogada Carmen Imbert Brugal consideró que Luis Abinader lució como un presidente que estaba durante su rendición de cuentas.



Manifestó que incluso, el presidente “desviaba con otros argumentos algunas de las preguntas y se centraba en lo que él tenía planificado decir”.



“Para mí me lució el presidente de la República con una rendición de cuentas y eso cambió el escenario del debate. Podríamos hacernos la ilusión de que fue un debate, pero hubo una carrera que se detuvo quizás por el presidente, incluso desviaba la atención y él se centraba en lo que él tenía”, comentó la panelista.



El economista Aristy Escuder también coincide con la periodista Imbert Brugal al resaltar que Luis Abinader “respondía lo que él quería responder independientemente de la pregunta que le hacían”, planteando argumentos que no pudieron ser refutados por los demás participantes.



Los temas que faltaron en el debate



Los panelistas indicaron que durante el debate hubo temas que no fueron tratados por los tres candidatos que el próximo 19 de mayo compiten por la presidencia de la República.



El historiador Miguel Guerrero señaló que uno de los temas que no fue tratado con la rigurosidad y la extensión que merecía, es el de la seguridad social.



De su lado, el economista Jaime Aristy Escuder sostuvo que uno de los temas que no se debatieron durante el intercambio, fue los costos de los alimentos.



Los comentaristas resaltaron que en el marco del respeto cada uno de los candidatos hizo un esfuerzo por desacreditar la posición de los otros, pero en un plano de caballerosidad.



“Ahí no hubo ofensas, no hubo palabras fuera de tono. No hubo nada de eso”, resaltó Miguel Guerrero.

Los panelistas también destacaron que las exposiciones de Leonel, Luis y Abel aumentan la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral, que va a culminar el próximo 19 de mayo.



Los especialistas coincidieron en que en el debate de los candidatos a la presidencia, organizado por ANJE, lucieron preparados en los temas que abordaron, y salieron gananciosos en algunos aspectos.



Opinaron que el debate proporcionó un espacio para un rico intercambio de ideas, que permite a los votantes entender más claramente la postura de cada candidato.

¿Quién ganó el debate presidencial de anoche?

El periodista Miguel Guerrero dijo que desde su punto de vista “quien verdaderamente ganó y se presentó al país como una novedad real, fue Abel Martínez y desde ese punto de vista, entiendo que él fue el gran triunfador en la noche” de ayer.



De su lado, el politólogo Nelson Espinal consideró que dentro de las réplicas que ejecutaron los candidatos de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Luis Abinader logró ser el centro del debate.



“Aprovechó todas esas réplicas para dar informes de muchos temas importantes”, resaltó.

Espinal manifestó que esa estrategia de dos contra uno le favoreció al candidato Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno.