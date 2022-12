Email it

El titular del sector agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, lanzó hoy sus aspiraciones a la senaduría por la provincia Elías Piña, asegurando que “retomará la agenda de desarrollo y bienestar” que impulsó, donde había logrado 214 obras y acciones de importancia.

“Vuelvo para garantizar los ingresos, el dinero que necesita cada familia para vivir, comprando sus propios alimentos y adquirir los medicamentos, la educación, pagar la energía eléctrica y obtener o mejorar sus viviendas”, explicó el exsenador en un nutrido acto de dirigentes.

Sánchez Roa precisó que se propone llegar a la cámara alta para contribuir con la creación de un hábitat humano y digno, donde se superen las dificultades inmediatas que aún existen de construcción de caminos, calles y carreteras, acueductos, instalación de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etc.…

“Tengo la férrea voluntad de trabajar para impulsar a nuestra juventud y la niñez, la mujer, los hombres de trabajo; alcanzar tantos sueños de lograr una agricultura moderna y el establecimiento del turismo en las hermosas montaña de Elías Piña”, dijo

Sánchez Roa, quien posee el récord de haber introducido en el Senado 512 iniciativas, de las cuales se aprobaron 168, abogó por el primer empleo y concluir definitivamente la instalación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con sede en Comendador-El Llano, Hondo Valle-Juan Santiago y Bánica-Pedro Santana.

También convertir a Rio Limpio Municipio; crear el Distrito Municipial de Guayajayuco; y hacer realidad el Distrito Municipal de Rinconcito, con el propósito de relanzar su desarrollo.

Sánchez Roa consideró que deben completarse los proyectos agroforestales en los municipios de El Llano, Comendador, Bánica y Pedro Santana, y reactivarlo en Hondo Valle y Juan Santiago, donde hoy se ven los resultados.

Delineó la estrategia de desarrollo en, primero solucionar los problemas inmediatos de agua potable, elergía eléctrica, calles, carreteas y caminos, etc., luego el desarrollo agroindustrial en más de un millón 100 mil tareas cultivables y , finalmente, el establecimiento del turismo de montaña.

Concluyó sentenciando que “Cómo es mi costumbre, vengo sin rencores, pero sí con agradecimientos; abierto trabajar con todos; a participar en los sueños de todos.; a estar siempre con ustedes; aA ser el senador de todos

En el acto, estuvieron presentes, Pason Soler Alcalde de Juan Santiago; Hipólito Valenzuela, Alcalde de Pedro Santana; Fernando Fortuna, ex gobernador y miembro del comité central PLD; Darío Fortuna, ex Alcalde del Llano; Radhamés Alcántara, Presidente Sala Capitular del Municipio de Comendador; y Manolín Rosario, ex Alcalde de Rio Limpio.

También el Lic. Ernesto Alcantara Quezada connotado abogado de Comendador; Isidro Marmolejos, Presidente de Intermedio; Matos Feliz, Vocal del Distrito Municipal de Guayabo; Marilanda de la Rosa, Vocal en el Distrito Municipal de Sabana Cruz; Hipólito de los Santos, ex Director Municipal de Sabana Higuero; Luis Salvador Familia, ex vice ministro Deportes; Dra. Karina Volquez, Presidenta Colegio Médico Elías Piña; y Aliro Ortiz, Presidente Derechos Humanos Elías Piña.