En el año electoral por mandato de la ley Electoral 20/23, los partidos políticos reciben el doble de los recursos que les son asignados en los años no electorales.



La Junta Central Electoral (JCE) emitió ayer la resolución 6/2024 que establece los montos de la distribución y entrega de la contribución económica del Estado a los partidos políticos de un total de 2 mil 520 millones 800 mil pesos, de los cuales los cuatro partidos mayoritarios recibirán 2 mil 16 millones 640 mil pesos a razón de 504 millones 160 mil pesos cada uno.



De esa cantidad que recibirán los cuatro mayoritarios, el monto que suman los tres partidos aliados que forman la alianza opositora Rescate RD, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo (FP) totaliza 512 millones de pesos, frente a 504 millones que recibirá el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Los partidos que alcanzaron menos de un 5% pero más de un 1% recibirán el 12% del monto total equivalente a 302 millones 496 mil pesos. Unos siete partidos obtuvieron una votación en ese rango y cada uno recibirá 43 millones 213 mil 714 pesos. Esas organizaciones son el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Humanista Dominicano (PHD) y el Partido Cívico Renovador (PCR).



Los restantes partidos recibirán el 8% restante del monto equivalente a 201 millones de pesos663 mil 999 pesos. Un total de 17 partidos y tres movimientos accidentales están por debajo del rango de votación del 1% en las pasadas elecciones. 15 de esas organizaciones recibirán el mismo monto por 13 millones, 58 mil 570 pesos. Mientras que el partido recibirá 5 millones 537 mil 495 pesos y los movimientos accidentales 82 mil 649 pesos cada uno.



Los partidos que se benefician de la contribución económica del Estado son los que participaron en la última elección. Por tanto, los de nuevo reconocimiento no entran en la lista de beneficiarios de esos recursos.



El mecanismo de distribución de esos recursos está establecido en el artículo 61 de la Ley 33/18 de Partidos Políticos.



La JCE e estableció una modalidad de entrega de los recursos que no contempla una única partida sino que lo hace en montos distintos durante los 12 meses de este año. La JCE determinó que el 40% del monto total será entregado en los primeros 4 meses de este año en 4 cuotas iguales y el 60% distribuido en 12 cuotas hasta concluir el 2024.

Leyes contemplan doble recursos en año electoral

El artículo 224 de la Ley 20/23 del Régimen Electoral, establece la asignación de partida económica del Estado a los partidos políticos. “Se consignará en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales”. La forma de distribución la contempla la ley 33/18.