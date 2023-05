Veintitrés partidos, entre ellos el PLD y la FP, recurrirán la resolución 13-23 de la Junta Central Electoral (JCE) que establece que la reserva del 20% de las candidaturas se aplique por nivel de elección.



Hoy a las 11:00 de la mañana, los partidos Fuerza Nacional Progresista y Partido Quisqueno Demócrata Cristiano (PQDC) depositarán el recurso de reconsideración ante la JCE.



De su lado, Danilo Díaz, delegado suplente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la JCE, informó que los equipos jurídicos de las entidades involucradas preparan la documentación que servirá de soporte a la instancia que presentarán para recurrir la resolución.



Díaz explicó que el PLD hará uso del derecho que le corresponde como organización democrática, amparada en las leyes, porque considera que la resolución 13-2023 viola las leyes electorales y la Constitución de la República.



Advirtió que con decisiones como la adoptada por el pleno de la JCE se está creando un clima desfavorable para las elecciones en los tres niveles de elección en los comicios programados para el próximo año 2024.



“Unos 23 partidos estamos coincidiendo en una reacción natural a una resolución emitida sin la ponderación necesaria porque se entregó la posición de los partidos al mediodía y ya a las tres de la tarde de ese día, el Pleno de la JCE hizo pública la resolución”, criticó.



Igualmente, criticó que no se celebró una audiencia con los partidos para conocer el contenido de la resolución, que hace que “la decisión se entienda como nula; porque no se realizó cumpliendo el debido proceso recomendado para estos casos”.



El pleno de la JCE aprobó la resolución 13/23 con el voto favorable de cuatro miembros de la JCE y el voto disidente de Dolores Fernández, que alega que la decisión viola la Constitución.



La resolución contó con el voto favorable del presidente del órgano, Román Jáquez y los titulares Rafael Vallejo, Chami Isa y Patricia Lorenzo.



Participación Ciudadana



El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró que la JCE interpreta correctamente el artículo 58 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, al disponer en su resolución13-2023, sobre la aplicación de las reservas de candidaturas.



Apunta que el artículo 58 debe hacerse sobre cada nivel de elección y no sobre el universo de las candidaturas, protegiendo de esta manera el derecho a la participación y el principio de democracia interna que ordena la Constitución.



Participación Ciudadana expresó que la resolución de la JCE es coherente con la sentencia TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que fue apoyada por Participación Ciudadana en su nota de prensa de fecha 9 de agosto de 2019.



“Esta sentencia fue dictada en contra del Partido Revolucionario Moderno, quien debió recomponer sus candidaturas para ajustarse a lo decidido por el TSE para las elecciones del año 2020. En esos momentos, los partidos que ahora se oponen a esta medida no expresaron ninguna objeción a la misma”, señala la entidad en un comunicado de respaldo al órgano electoral en la controversial decisión.

Los partidos trabajan las alianzas contra el tiempo

Los partidos políticos trabajan contra el reloj para atacar la resolución de la JCE y cumplir con el plazo para oficializar las reservas. La fecha tope es el 2 de junio próximo 30 días antes del inicio de la precampaña. Las organizaciones alegan que la resolución de la JCE afecta las posibilidades de alianza para las organizaciones y los más afectados serán los partidos minoritarios que se verán forzados a buscar el 80% de los candidatos. Para las senadurías los partidos solo podrán reservar seis de 32; 38diputaciones de 190 y 32 alcaldías de 158 que hay en todo el país.