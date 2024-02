Colegios abren a las 7:00 a.m. y cierran a las 5:00 p.m. Boletines empezarán emitirse con 20% del cómputo

La Junta Central Electoral (JCE) está lista para realización de las elecciones municipales de mañana y están convocados a las urnas 8 millones 108 mil 151 electores para escoger 3 mil 849 cargos distribuidos en el Distrito Nacional, 157 municipios y 235 distritos municipales.



Para esos cargos se postulan 19 mil 194 candidatos sustentados por 35 partidos políticos nacionales y diez movimientos accidentales. De esa cantidad de aspirantes, 8,134 (42.37 %) son mujeres y 10,880 (56.68 %) hombres a nivel nacional.



Para los puestos de las 158 alcaldías, compiten a nivel nacional 99 mujeres y 498 hombres para un total de 597 aspirantes. En el caso de las 158 vicealcaldías, compiten 474 mujeres y 95 hombres, un total de 569 candidaturas masculinas.



La JCE informó que para garantizar el ejercicio del sufragio, imprimió 17 millones 800 mil boletas. Los votantes recibirán dos papeletas para que escojan los candidatos a cargos uninominales, alcaldes y directores de distritos y plurinominales, regidores y vocales.



Los 16 mil 851 colegios habilitados en 4 mil 295 recintos, abrirán a las 7:00 de la mañana y cierran a las 5:00 de la tarde. Los boletines contentivos del resultado de las votaciones se empezarán a transmitir con el 20% de los votos contados o a las 8:00 de la noche.



La Ley Electoral permite que se hagan encuestas a boca de urna, pero está prohibido difundir los resultados hasta tres horas después del cierre de las votaciones. Sin embargo, ayer el órgano electoral informó que rechazó la solicitud de una empresa encuestadora que había solicitado permiso para hacer encuesta a boca de urna.



La JCE ha informado que en cada centro de votación habrá tres casetas para ejercer el sufragio y dos urnas, que se distinguirán por letras en que corresponda depositar cada boleta.



La JCE habilitó el centro de divulgación de los resultados en el Hotel Dominican Fiesta y los partidos políticos y los medios de comunicación recibirán el procesamiento de los votos de manera simultánea.



En los centros de votación los partidos acreditaron delegados por cada nivel de elección y la JCE ha permitido la figura del observador de escrutinio y que los delegados puedan grabar el conteo de los votos en cada mesa.



Las elecciones serán observadas por personal de 17 delegaciones internacionales y unos 400 observadores de Participación Ciudadana.



Los organismos de misiones de observación electoral internacional que participarán en el desarrollo de las elecciones municipales a nivel nacional son la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/Capel), la Association of World Election Bodies (A-WEB), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Asociación de Magistradas Electorales de América (AMEA).



Asimismo, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Coppal), el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana (UE), el Parlamento Centroamericano (Parlacen), la Red Internacional la política es Asunto de Mujeres, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios (ICPS) y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.



Personal que laborará



La JCE ha informado que aproximadamente 100 mil personas trabajarán en las elecciones del domingo entre los colegios, recintos y personal técnico. Un total de 85 mil 255 personas trabajarán en los 16 mil 851 colegios electorales que funcionarán en 4 mil 295 recintos.



También laborarán 6 mil personas como facilitadores de colegios y recintos y unos 8 mil técnicos, incluidos los supervisores tecnológicos.



Adicionalmente, para el día de las elecciones, 55 mil efectivos de la Policía Militar Electoral se integrarán al montaje de las elecciones para resguardar los materiales de votación y la integridad del personal y el orden en los centros de votación.



También mil 500 personas estarán en los colegios para asistir a las personas con discapacidad que necesitan ayuda.



Sociedad civil da voto confianza JCE



En la última semana, la JCE recibió la visita y declaraciones de apoyo, de los representantes de gremios de la sociedad civil. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Conferencia del Episcopado Dominicano, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, (Codue) y la Fundación Justicia y Transparencia, figuran entre las entidades que han dado un voto de confianza a la JCE.



También han pedido a la población confiar en el órgano electoral y a los actores políticos que eviten generar situaciones que siembren dudas innecesarias en el resultado de las votaciones de mañana. Igualmente, han instado a la población a acudir masivamente a las urnas para escoger a sus representantes.

Mas de 8 millones de electores están convocados mañana a las urnas para elegir 3 mil 849 cargos municipales.

JCE hizo una intensa campaña educativa

La JCE desarrolló una intensa campaña para enseñar a votar en siete pasos. Los electores recibirán dos boletas y solo pueden marcar a un candidato en cada papeleta. En el caso de que marque más de una casilla, pero de partidos aliados, el voto no será nulo en el caso de los cargos uninominales. Sin embargo, en la boleta de cargos plurinominales si el elector marca más de un recuadro, el voto será válido para el partido que encabeza la alianza, pero no se le computará a ninguno de los candidatos que resulten con la marca de selección. Las boletas deben ser depositadas en las urnas que correspondan según la letra, pero si aparecen en urnas distintas, el voto no es nulo.

Falsas

oficial La JCE ha alertado a la población para que evite ser víctima de noticias falsas y siga los boletines oficiales.