Santiago. El candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ciudad, Ulises Rodríguez, encabezó un encuentro con representantes del sector deportivo como parte del cierre de campaña de cara a las elecciones municipales del próximo domingo 18 de febrero.



Rodríguez destacó el compromiso y pasión que siente hacia el deporte, así como sus intenciones de “transformarlo” y darle mayor valor del que posee. “Para mí es muy importante cerrar mi última actividad con un sector con el que yo siento un compromiso sagrado y pasión. Con el cambio de alcaldía, tendremos un departamento que va a funcionar y apoyará todas las disciplinas deportivas”, señaló.



De igual forma, asegura que su misión es trabajar de la mano con el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) para mejorar las condiciones de los atletas, las instalaciones deportivas y apoyar la realización de torneos. “Vamos a transformar a Santiago y al deporte para que esta ciudad vuelva a ganar medallas. Crearemos una verdadera revolución”, puntualizó Rodríguez.



Representantes deportivos



El presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago (Abasaca), José Aracena, manifestó que confía en el proyecto municipal del aspirante a la alcaldía por esta organización política. “Él es una persona que se ha entregado al deporte. Cuando tome las riendas su caminar hablará por sí solo. Muchos llegan al poder y se olvidan, pero sabemos que Ulises es una excepción porque lo ha hecho sin estar en la posición”, comentó.



En tanto que Tony Peña, director provincial del Miderec, mostró su preocupación por la reducción drástica en el personal del departamento de deportes. “De 70 empleados que tenía este departamento, hoy solamente tienen tres. El deporte no existe en el Ayuntamiento. Sabemos que esto cambiará con Rodríguez”, proclamó. El retiro de la luz y otros subsidios que recibían por parte del Gobierno municipal son otras de las denuncias que señalaron. “Queremos un cambio drástico y moderno. Si hoy el baloncesto tiene vida es gracias a Ulises, por eso la historia del deporte cambiará en Santiago. No aguantaremos más humillaciones en un lugar donde no nos reciben. Queremos un alcalde comprometido y que sea líder”, agregó el dirigente deportivo Robinson Aracena. El candidato a alcalde por el PRM actualmente es el presidente del comité organizador del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago. Además participa en copas de varias disciplinas como las artes marciales, béisbol, sóftbol, ajedrez y voleibol.



En torno a las competencias y torneos, Rodríguez afirma que se garantizará que se revivan los juegos provinciales; así como restaurar el Maratón Santiago Apóstol, y el apoyo a eventos deportivos internacionales, con el objetivo de aumentar la visibilidad de la ciudad. De igual forma, propone que desde el cabildo se lleven a cabo programas de inclusión y participación, con la creación de ligas deportivas inclusivas, al tiempo que se realicen eventos comunitarios para fomentar la participación masiva. Sobre la sostenibilidad ambiental, tiene como objetivo integrar prácticas sostenibles en la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, y organizar eventos “verdes”.

Confía en la intención del voto el domingo

Según el resultado de algunas de las encuestas reveladas como la del Centro Económico del Cibao (CEC), el 65% de los santiagueros votaría por Ulises Rodríguez, ante un 34% del candidato de la alianza Rescate RD, Víctor Fadul; razón por la que Rodríguez se muestra confiado y garantiza un triunfo “arrollador”. “La decisión del pueblo es grande, la diferencia es marcada, por mucho nuestra victoria será arrolladora. Pero para que esa intención del voto se dé hay que ir temprano a votar”, agregó el aspirante a la alcaldía de la Ciudad Corazón.