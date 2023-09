La legisladora afirma que no presta atención a publación de tuits viejos

La senadora por el Distrito Nacional y aspirante a reelegirse por otro periodo legislativo, Faride Raful, reafirmó que será la cara en la boleta de esa plaza por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el próximo proceso electoral. La también vicepresidenta del Senado explicó que no les hace caso a rumores políticos, pues en tiempos de campaña es normal que surjan declaraciones alejadas de la realidad, por lo que no le preocupan los comentarios en contra de su proyecto político.



A continuación las tres preguntas que respondió Faride durante el tradicional almuerzo de elCaribe y CDN:

Usted es miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM y la plaza del Distrito Nacional se reservó, y es la Dirección Ejecutiva la que aprueba las reservas; ¿cuando se aprobó se le puso nombre a esa plaza?

Las reservas son reservas, y la dirección de nuestro partido nos comunicó que en la capital no se pensaban alterar las candidaturas que habían sido gananciosas en el 2020, es decir, que tanto la que hoy ocupa la Alcaldía, y quien les habla, íbamos a ser las candidatas para seguir al frente del rol que hemos tenido estos tres años.



Usted recientemente hizo una rueda de prensa en compañía de su padre para hablar de su candidatura… ¿hay alguna duda sobre la reserva de esa plaza?

Respecto al a rueda de prensa, la hicimos porque muchas personas estaban inquietas con rumores que estaban corriendo dentro de los pasillos políticos y eso es natural, y nosotros en vez de responderles uno por uno, hicimos una rueda de prensa para aclarar esos puntos.



¿Qué piensa de las personas que le sacan tuits viejos para criticarla?

Yo no le presto atención a eso, pues tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para eso.