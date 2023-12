“La República Dominicana fue a que la destruyeran teniendo las armas para defenderse. Era un caso que tenía muchos elementos para salir victoriosos, si se hubieran tomado todas las acciones que varios actores debían tomar”



Es la conclusión de Leidylin Contreras, exsubdirectora de la Dirección de Comercio Exterior (Dicoex) del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), respecto al arbitraje internacional entre Lajun Corporation y el Estado dominicano, en el que se condenó a la República Dominicana al pago de una compensación por US$43,590,090 a favor de la empresa que durante años gestionó el vertedero de Duquesa.



Entrevistada en el programa El Reporte Especial con Julissa Céspedes, la abogada Leidylin Contreras, exsubdirectora de la otrora Dicoex, se refirió a las debilidades expuestas en la defensa del país frente a esta demanda internacional. Sostiene que en la primera fase de la jurisdicción se pudo haber alegado el tema de la nacionalidad de Michael Lee-Chin y la calificación de inversionista calificado o no, “y eso tal vez habría variado el curso del resultado”.



Háblame del proceso de defensa. ¿Por qué perdió República Dominicana? preguntó Julissa Céspedes. A lo que respondió Leidylin Contreras “Pienso que perdió porque muchos actores, muchas instituciones, muchos titulares, no hicieron la tarea que tenían que hacer en el orden penal, en el orden procedimental, en el orden también vinculado al tema de la titulación y las certificaciones de traspasos”

Agregó: “Siento que pudo haber sido otro el resultado o al menos se hubiese tenido la tranquilidad de haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos, si se hubieran hecho muchas cosas que se recomendaron y no se hicieron”



Abordada al respecto, dijo que hubo investigaciones en el orden penal a las cuales no se les dio curso. Destacó que en el caso de los terrenos, correspondía al CEA dar una serie de certificaciones sobre esos traspasos que eran parte importante de la defensa. Sostiene que en ese momento las instituciones involucradas debieron haber respondido el llamado de Dicoex de presentar documentos, aprobar la decisión con hechos claros, atacar el tema de la jurisdicción, porque a su juicio sí probablemente todos hubieran trabajado de manera conjunta, ganaba el país. Aunque especificó que no todas las entidades estatales se mostraron inertes, da cuota de responsabilidad de este fallo desfavorable, al Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría General de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).



La responsabilidad del MICM en el proceso

La competencia para coordinar la defensa del Estado ante los arbitrajes de inversión la tiene el MICM y así todos los casos que surgen en virtud de los tratados internacionales de inversión. Este ministerio coordina la defensa a través del Viceministerio de Comercio Exterior. En este caso participaron la Presidencia, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Medio Ambiente, el CEA y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.